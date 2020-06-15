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15 июня 2020, понедельник, 05:50 64 Инфографика
Жизнь 2020-06-15T07:00:03+03:00
Українські Новини
Ураганов и смерчей станет больше: синоптик дала прогноз и объяснила причину аномалий

Ураганов и смерчей станет больше: синоптик дала прогноз и объяснила причину аномалий

Надежда Комендантова
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Погода. Фото: bun.com.ua
Погода. Фото: bun.com.ua

В то время, как аномально холодное начало лета сменилось изнуряющей жарой, в Украине вторая половина 2019 года и первая 2020-го выдались урожайными на погодные аномалии – необычайно теплые зима, март и апрель, а в привычно теплом мае было прохладно и дождливо. Это связано с тем, что из-за изменений климата земная климатическая система находится в возбужденном состоянии и выдает погодные сюрпризы.

Об этом сообщила доктор наук, ведущий сотрудник Института геофизики НАН Украины Светлана Бойченко, пишет "Сегодня".

"Я бы сказала, что климатическая ситуация, которая сложилась в этом году, – это продолжение прошлого года. Наверное, ни один год за последние несколько десятилетий не "баловал" нас так своими аномалиями, как 2019-й, и, похоже, 2020-й не отстает..." – отметила она.

Зима 2019-2020 годов была на 3-5 градусов теплее, чем обычно, а количество осадков выпало ниже ожидаемой нормы. Похожая ситуация уже была около 140 лет назад, говорит климатолог. Достаточно аномальной была и весна – теплая и сухая в марте и апреле. А затем наступил аномальный май, но не теплый и сухой, а, наоборот, достаточно прохладный и влажный как для этого месяца. Она назвала причины таких погодных аномалий.

"Во-первых, климатическая изменчивость вообще характерна для земной климатической системы. Во-вторых, из-за происходящих изменений климата земная климатическая система находится в возбужденном состоянии и на той или иной территории в то или иное время это проявляется в виде погодных аномальных явлений. Мы анализировали, стало ли больше стихийных погодных явлений… Анализ показывает, что действительно, повторяемость некоторых явлений несколько участилась, но беспокоит не частота их проявлений, а то, что они стали более мощными по силе развития и по распространению по территории. Это более резкие перепады температур (температурные качели), ураганные ветры, пылевые бури, ливни, засухи и более мощные смерчи. Аномальные явления стали больше распространяться по территории Украины. Если раньше они имели локальный характер, то сейчас затрагивают большие территории", – рассказала Бойченко.

Прогноз погоды в Украине на все лето от народного синоптика. Коллаж: Сегодня Прогноз погоды в Украине на все лето от народного синоптика. Коллаж: Сегодня

Как сообщали Українськi Новини, народный синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. При этом в течение всех летних месяцев ожидается, что погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

Также синоптики прогнозируют экстремальные перепады от адской жары к холоду летом-2020.

 

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