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15 июня 2020, понедельник, 13:48 1467
Внешняя политика 2020-06-15T14:15:01+03:00
Українські Новини
Аэропорт "Борисполь" принял сегодня первый международный рейс

Аэропорт "Борисполь" принял сегодня первый международный рейс

Валерия Драгомирова
Коронавирус, Аэропорт Борисполь, Международный рейс, Киев-Минск
Самолет. Фото: Pixabay
Самолет. Фото: Pixabay

Международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) принял первый международный рейс из Минска после возобновления полетов 15 июня.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своем канале в Telegram, передают Українськi Новини.

"Мы восстановили международные регулярные пассажирские перевозки. Первый рейс "Минск-Киев" принял сегодня аэропорт "Борисполь", - написал он.

По словам Криклия, на текущей неделе (15-21 июня) планируются рейсы авиакомпаний Lufthansa из Франкфурта, KLM из Амстердама, SWISS из Цюриха, Belavia из Минска.

Также он напомнил, что с 16 июня из Украины в Австрию, Латвию, Германию, Польшу, Венгрию, Португалию, Данию, Грецию, Литву, Словакию, Эстонию и Великобританию планирует летать Wizz Air, на что уже имеет разрешения.

Ryanair ожидает разрешения на осуществление рейсов из Киева в Барселону, Мадрид и Краков с 21 июня.

В то же время с 22 июня стартует полетная программа украинских авиакомпаний.

Криклий напомнил о необходимости проверки информации перед покупкой билетов по условиям въезда граждан Украины в страны ЕС, которые сейчас не открыли свои границы для украинцев.

В таком случае право на въезд имеют иностранцы, дипломаты и украинцы с рабочими визами или видом на жительство в ЕС, а также в других случаях, определенных страной въезда.

Как сообщали Українськi Новини, аэропорт "Борисполь" намерен обслужить 13 международных рейсов из Киева в страны Европы и Азии 15 июня.

Кабмин разрешил возобновить внутренние авиаперевозки с 5 июня, международные - с 15 июня.

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