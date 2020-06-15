Аэропорт "Борисполь" принял сегодня первый международный рейс

Международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) принял первый международный рейс из Минска после возобновления полетов 15 июня.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своем канале в Telegram, передают Українськi Новини.

"Мы восстановили международные регулярные пассажирские перевозки. Первый рейс "Минск-Киев" принял сегодня аэропорт "Борисполь", - написал он.

По словам Криклия, на текущей неделе (15-21 июня) планируются рейсы авиакомпаний Lufthansa из Франкфурта, KLM из Амстердама, SWISS из Цюриха, Belavia из Минска.

Также он напомнил, что с 16 июня из Украины в Австрию, Латвию, Германию, Польшу, Венгрию, Португалию, Данию, Грецию, Литву, Словакию, Эстонию и Великобританию планирует летать Wizz Air, на что уже имеет разрешения.

Ryanair ожидает разрешения на осуществление рейсов из Киева в Барселону, Мадрид и Краков с 21 июня.

В то же время с 22 июня стартует полетная программа украинских авиакомпаний.

Криклий напомнил о необходимости проверки информации перед покупкой билетов по условиям въезда граждан Украины в страны ЕС, которые сейчас не открыли свои границы для украинцев.

В таком случае право на въезд имеют иностранцы, дипломаты и украинцы с рабочими визами или видом на жительство в ЕС, а также в других случаях, определенных страной въезда.

Как сообщали Українськi Новини, аэропорт "Борисполь" намерен обслужить 13 международных рейсов из Киева в страны Европы и Азии 15 июня.

Кабмин разрешил возобновить внутренние авиаперевозки с 5 июня, международные - с 15 июня.