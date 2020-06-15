Тогда как МАУ отменила продажу почти всех билетов до августа, авиакомпания SkyUp разрабатывает летную программу после возобновления авиаперевозок.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Пока у нас летная программа находится в стадии разработки", - сказали в SkyUp.

Речь идет как о внутренних, так и о международных рейсах.

При этом на данный момент на сайте компании к бронированию с июля доступны билеты в ряд стран, в частности, в Грузию и на Кипр.

Расписание рейсов "Киев-Батуми"

Пресс-служба отметила, что предоставит информацию, как только будут известны детали расписания полетов.

Как сообщали Українськi Новини, аэропорт "Борисполь" принял первый международный рейс сегодня.

Аэропорт "Борисполь" намерен обслужить 13 международных рейсов из Киева в страны Европы и Азии 15 июня.

Кабмин разрешил возобновить внутренние авиаперевозки с 5 июня, международные - с 15 июня.