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15 июня 2020, понедельник, 14:41 2501
Общество 2020-06-15T15:15:02+03:00
Українські Новини
В соцсетях жалуются на отказ украинского McDonald’s обслуживать клиентов на русском языке

В соцсетях жалуются на отказ украинского McDonald’s обслуживать клиентов на русском языке

Валерия Драгомирова
McDonald’s, русскоязычные украинцы, McDonald’s в Украине
McDonald's. Фото: Pixabay
McDonald's. Фото: Pixabay

В соцсетях жалуются, что компания McDonald’s в Украине отказывается обслуживать клиентов на русском языке. По мнению пользователей, бизнес не должен быть политизированным, а это явная дискриминация русскоязычных украинцев, которых в стране очень много.

Об этом свидетельствуют сообщения в соцсети Facebook.

Пользователи недовольны тем, что в Украине McDonald’s может обслуживать только на украинском и английском языках, а в России на русском, узбекском, таджикском, киргизском.

McDonald’s в Украине. Фото: Telegram/Анатолий ШарийMcDonald’s в Украине. Фото: Telegram/Анатолий Шарий

McDonald’s в России. Фото: соцсетиMcDonald’s в России. Фото: соцсети


"McDonald's Украина и Россия. Два взгляда на демократию, толерантность и уважение к правам людей. В чем сложность прописать меню на русском, венгерском, крымско-татарском и других языках, признаными популярными в Украине? Чтобы без скандалов и хейта?", - пишет Максим Назаров. 

McDonald’s в Украине и России. Скриншот: Facebook/Макс НазаровMcDonald’s в Украине и России. Скриншот: Facebook/Макс Назаров

"Та, честно говоря, надоели уже рассуждения о праве на русский язык, о том, что "по Констиуции" и т.п. Все все прекрасно знают. И не только знают, но готовы во вред бизнесу поступать. Это удивительно, конечно", - высказался Андрей Кислов.

McDonald’s попал в скандал. Скриншот: Facebook/Андрей КисловMcDonald’s попал в скандал. Скриншот: Facebook/Андрей Кислов

"В связи с большим кипешем объясняю свою позицию, я украинец, знаю, понимаю язык, но в этом посте речь об уважении к клиенту, бизнес не должен быть политизированным, тем более сервис, это явная дискриминация русскоязычных украинцев, которых очень много. Нужно, чтобы был выбор: украинский, английский, русский. Это вопрос уважения и лояльности к клиентам", - написал Евгений Хурсин. 

На McDonald’s жалуются русскоязычные украинцы. Скриншот: Facebook/Евгений ХурсинНа McDonald’s жалуются русскоязычные украинцы. Скриншот: Facebook/Евгений Хурсин

При этом в компании уточняют, что основным языком коммуникации выступает украинский. 

McDonald’s. Скриншот: Facebook/Евгений ХурсинMcDonald’s. Скриншот: Facebook/Евгений Хурсин


Как сообщали Українські Новини, McDonald's открыл летние площадки и разрешил покупать еду "навынос". 

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