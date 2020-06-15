В соцсетях жалуются на отказ украинского McDonald’s обслуживать клиентов на русском языке

В соцсетях жалуются, что компания McDonald’s в Украине отказывается обслуживать клиентов на русском языке. По мнению пользователей, бизнес не должен быть политизированным, а это явная дискриминация русскоязычных украинцев, которых в стране очень много. Об этом свидетельствуют сообщения в соцсети Facebook.Пользователи недовольны тем, что в Украине McDonald’s может обслуживать только на украинском и английском языках, а в России на русском, узбекском, таджикском, киргизском. McDonald’s в Украине. Фото: Telegram\/Анатолий Шарий McDonald’s в России. Фото: соцсети "McDonald's Украина и Россия. Два взгляда на демократию, толерантность и уважение к правам людей. В чем сложность прописать меню на русском, венгерском, крымско-татарском и других языках, признаными популярными в Украине? Чтобы без скандалов и хейта?", - пишет Максим Назаров. McDonald’s в Украине и России. Скриншот: Facebook\/Макс Назаров "Та, честно говоря, надоели уже рассуждения о праве на русский язык, о том, что "по Констиуции" и т.п. Все все прекрасно знают. И не только знают, но готовы во вред бизнесу поступать. Это удивительно, конечно", - высказался Андрей Кислов. McDonald’s попал в скандал. Скриншот: Facebook\/Андрей Кислов "В связи с большим кипешем объясняю свою позицию, я украинец, знаю, понимаю язык, но в этом посте речь об уважении к клиенту, бизнес не должен быть политизированным, тем более сервис, это явная дискриминация русскоязычных украинцев, которых очень много. Нужно, чтобы был выбор: украинский, английский, русский. Это вопрос уважения и лояльности к клиентам", - написал Евгений Хурсин. На McDonald’s жалуются русскоязычные украинцы. Скриншот: Facebook\/Евгений Хурсин При этом в компании уточняют, что основным языком коммуникации выступает украинский. McDonald’s. Скриншот: Facebook\/Евгений Хурсин Как сообщали Українські Новини, McDonald's открыл летние площадки и разрешил покупать еду "навынос".