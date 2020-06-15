Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость

Руководитель киевского отдела туристического агентства "Поехали с нами" Елена Буцын заявляет, что туроператоры открыли продажу туров с 1 июля, а в случае возобновления карантина даты вылета будут перенесены.

Об этом она сообщила Українським Новинам.

"Цены онлайн есть на все даты у туроператоров минимум с 1 июля, люди рискуют, бронируют, если продление карантина или закрытие границ со стороны Украины - будут снова переносы на даты, когда наконец-то полетим", - сказала Буцын.

Согласно информации на сайте турагентства, на данный момент возможно приобрести тур с июля, например, в Турцию (Кушадасы) от 14,4 тыс. гривен на двоих на 7 ночей, в Шарм-эль-Шейх (Египет) от 15,7 тыс. гривен, в Грецию (Крит) от 19,2 тыс. гривен, в Хорватию (Цриквеница) от 33,8 тыс. гривен, на Кипр (Айя-Напа) от 20,8 тыс. гривен, Тунис (Сусс) от 18,5 тыс. гривен, Черногорию (Бечичи) от 16,6 тыс. гривен.

При этом, по словам Буцын, только Турция и Египет официально открыты для Украины с 1 июля и туроператоры ожидают информацию со стороны Украины об отнесении этих стран к одной из зон по эпидемиологической ситуации.

Также она отметила, что касательно тестирования на коронавирус и обсервации туристов информации нет.

"К примеру, с 15 июня Украина открывает регулярные рейсы по некоторым направлениям, не чартеры, и все граждане, которые вернутся в Украину из других стран в период действия карантина, пока это дата 22 июня, должны будут по прилету соблюсти обсервацию 14 дней. Предполагается, что по прошествии времени, процедуру обсервации уберут, практически в туркругах в этом уверены, но нужно дождаться официальных заявлений", - рассказала Буцын.

Кроме того, она отметила, что не все украинские страховые компании готовы включать в страховку расходы на лечение за границей COVID-19 и невозможность выехать из страны пребывания.

В то же время, например, Греция официально заявила, что государство берет на себя расходы в случае обнаружения коронавируса у туристов на отдыхе (проживание в выделенных спецотелях, питание), однако обратный авиабилет туристы должны будут оплатить сами.

Как сообщали Українськi Новини, ранее турагентство "Поехали с нами" заявило, что ему пока не предоставили перечень условий, при которых украинский турист получит разрешение на въезд в определенную страну.

Тем временем Минздрав обнародовал список стран "красной" и "зеленой" зон.