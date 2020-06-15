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15 июня 2020, понедельник, 17:40 229
Общество 2020-06-15T17:41:26+03:00
Українські Новини
Последствия непогоды в Киеве: затопленный Подол и обрушившиеся на машины деревья

Последствия непогоды в Киеве: затопленный Подол и обрушившиеся на машины деревья

Кира Молчанова
Киев, Непогода, Дерево, Последствия стихии, Непогода в Киеве
Дерево упало на машину в Киеве. Фото: Facebook
Дерево упало на машину в Киеве. Фото: Facebook "Киев оперативный"

В понедельник стихия в центре Киева поломала деревья и повредила припаркованные под ними авто, из-за чего образовались значительные заторы.

Об этом сообщает "Киев оперативный" со ссылкой на очевидцев и публикует фотографии последствий непогоды.

Так, дерево упало на автомобили, припаркованные во дворе дома на улице Олеговской, 36.

В одном из автомобилей находился водитель, который, услышав шум, успел выскочить из машины.

Дерево упало на машину в Киеве. Фото: Facebook Дерево упало на машину в Киеве. Фото: Facebook "Киев оперативный"

На улице Сечевых Стрельцов дерево упало на дорогу и порвало провода. Образовалась большая пробка. Накотоыре автомобилисты даже погоали коммунальщикам убирать ветки, чтобы быстрее проехать.

Дерево упало на дорогу в Киеве. Фото: Facebook Дерево упало на дорогу в Киеве. Фото: Facebook "Киев оперативный"

Дерево перегородило дорогу. Фото: Facebook Дерево перегородило дорогу. Фото: Facebook "Киев оперативный"

Тем временем на Подоле автомобили вынуждены ехать по луже, достигающей высоты колес.

В комментариях очевидцы сообщают, что непогода коснулась далеко не всех районов Киева.

Как сообщали Українські Новини, синоптики объяснили погодные аномалии – необычно теплую и бесснежную зиму, апрель без осадков, прохладный май – изменениями климата на земле. Климатическая система находится в возбужденном состоянии и выдает погодные сюрпризы.

Народный синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. При этом в течение всех летних месяцев ожидается, что погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

Кроме того, лето 2020 тоже будет неспокойным с погодной точки зрения. Синоптики прогнозируют экстремальные перепады от адской жары к холоду летом-2020.

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