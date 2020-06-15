Полиция задержала 5 человек у Шевченковского суда, где рассматривается дело Стерненко

Полиция задержала 5 человек возле Шевченковского районного суда Киева, где рассматривается мера пресечения для бывшего руководителя отделения "Правого сектора" в Одессе Сергея Стерненко, подозреваемого в умышленном убийстве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"Сначала один из мужчин спровоцировал конфликт с журналистами, а другие препятствовали полицейским при задержании правонарушителя и нецензурно выражались", - сказано в нем.

Отмечается, что событие произошло во время акции возле здания Шевченковского районного суда Киева.

Один из участников устроил конфликт с журналистами.

Когда полицейские пытались задержать правонарушителя, возникла потасовка.

Наиболее активных участников задержали, их доставляют в управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений.

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Также отмечается, что по факту применения силы полицейскими при задержании правонарушителей у суда в Киеве назначено служебное расследование

Все материалы будут переданы в Государственный бюро расследований.

После первоочередной проверки будет дана правовая квалификация их действий.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины сообщила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве.

Служба безопасности Украины заявляет, что он не действовал в пределах самообороны.

Вечером 24 мая 2018 года Стерненко заявил о нападении на него 2 неизвестных в Одессе. Одного из нападавших он убил, второй сбежал.