подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
15 июня 2020, понедельник, 16:01 143 Дополнено
Общество 2020-06-15T16:30:02+03:00
Українські Новини
Полиция задержала 5 человек у Шевченковского суда, где рассматривается дело Стерненко

Полиция задержала 5 человек у Шевченковского суда, где рассматривается дело Стерненко

Кира Молчанова
Полиция, Суд, Задержание, Сергей Стерненко
Полиция. Фото: Украинская правда
Полиция. Фото: Украинская правда

Полиция задержала 5 человек возле Шевченковского районного суда Киева, где рассматривается мера пресечения для бывшего руководителя отделения "Правого сектора" в Одессе Сергея Стерненко, подозреваемого в умышленном убийстве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"Сначала один из мужчин спровоцировал конфликт с журналистами, а другие препятствовали полицейским при задержании правонарушителя и нецензурно выражались", - сказано в нем.

Отмечается, что событие произошло во время акции возле здания Шевченковского районного суда Киева.

Один из участников устроил конфликт с журналистами.

Когда полицейские пытались задержать правонарушителя, возникла потасовка.

Наиболее активных участников задержали, их доставляют в управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений.

(Новость дополнена подробностями)

Также отмечается, что по факту применения силы полицейскими при задержании правонарушителей у суда в Киеве назначено служебное расследование

Все материалы будут переданы в Государственный бюро расследований.

После первоочередной проверки будет дана правовая квалификация их действий.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины сообщила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве.

Служба безопасности Украины заявляет, что он не действовал в пределах самообороны.

Вечером 24 мая 2018 года Стерненко заявил о нападении на него 2 неизвестных в Одессе. Одного из нападавших он убил, второй сбежал.

Больше новостей о: Полиция Суд Задержание Сергей Стерненко

К Стерненко пришла полиция и поведет его на вручен...
Суд рассмотрит меру пресечения Порошенко 18 июня...
Одного из водителей, попавших в смертельное ДТП по...
Полиция вывела из суда журналистов-жертв нападения...
Сайт для прохождения пробного ВНО "упал" из-за нагрузки, в МОН просят не паниковать
Суд рассмотрит меру пресечения Порошенко 18 июня
Новости
Киев перенес жару, какой в столице не было 140 лет 16:35
В ЕС запустили сайт для отслеживания восстановления туризма и открытия границ 16:29
В детдоме Happy Home рассказали о реакции и самочувствии после визита первой леди, заболевшей COVID-19 16:26
Иностранцы с 50 стран должны пойти на самоизоляцию по приезду в Украину 16:21
Полиция задержала 5 человек у Шевченковского суда, где рассматривается дело Стерненко 16:01 Дополнено
больше новостей
Как пересечь границу. Заработала онлайн-карта с режимом работы пограничных пунктов пропуска 12:51 Карта
Маруся Зверобой. Фото: Facebook/Маруся Зверобой
Зверобой обматерила Зеленского и пригрозила подвесить за ноги его семью 18:51
Пенсионерам пообещали ежемесячную надбавку к пенсии: кто получит 06:20
Прожиточный минимум в Украине повысят: как изменятся пенсии, субсидии и соцвыплаты 05:30 Инфографика
Киевская область выбыла из списка не соответствующих критериям для смягчения карантина 22:18
больше новостей
Маруся Зверобой. Фото: Facebook/Маруся Зверобой
Зверобой обматерила Зеленского и пригрозила подвесить за ноги его семью 18:51
Нардеп Николай Тищенко стал главой парторганизации "Слуги народа" в Киеве 16:35
Цена на электроэнергию в Украине выше, чем в Европе 10:10
На Киев надвигается гроза и шквальный ветер: что делать 19:44
МАУ отменила почти все рейсы до августа 22:48
больше новостей
Программа Кабмина предусматривает организацию следующего учебного года в условиях пандемии
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok