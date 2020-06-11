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11 июня 2020, четверг, 14:34 23 Инфографика
Силовые структуры 2020-06-11T14:36:08+03:00
Українські Новини
Стерненко бежал за раненым Кузнецовым почти 100 метров, – СБУ

Стерненко бежал за раненым Кузнецовым почти 100 метров, – СБУ

Павел Твердохлиб
СБУ, Умышленное убийство, Служба безопасности Украины, Сергей Стерненко, Иван Кузнецов
Сергей Стерненко. Фото: strana.ua
Сергей Стерненко. Фото: strana.ua

Служба безопасности Украины, которая 11 июня вручила подозрение убийстве Сергею Стерненко, сообщила, что одесский праворадикал в 2018 году убил человека, догнав его уже после начавшейся стычки и ударив принадлежавшим ему ножом в сердце. Таким образом в СБУ опровергли главные заблуждения о деле Стерненко.

Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua, ссылаясь на заявление СБУ.

В СБУ сообщили, что расследование дела Стерненко давно перешло из сугубо юридической плоскости в политико-информационную. Уточняется, что, согласно материалам дела, можно говорить о том, что Кузнецов и Исайкул "имели целью запугать и нанести телесные повреждения Стерненко". Поэтому действия нападающих следователями были квалифицированы по ст. 296 ч.4 (хулиганство) Уголовного кодекса.

"Защищаясь, общественный активист левой рукой прикрывался от ударов, а правой - наносил удары ножом. Как следствие, Исайкул получил резаную рану передней брюшной стенки, а Кузнецов - проникающее колото-резаное ранение живота. Отмечаем, что такие действия Стерненко могут соответствовать понятию необходимая оборона. Однако его дальнейшие действия ставят под сомнение вышеупомянутую версию. Поскольку Кузнецов скрылся с места происшествия, нападение на Стерненко считается законченным - его жизни и здоровью уже ничего не угрожало. Однако Стерненко побежал за Кузнецовым, догнал его и нанес нескольких ранений, в частности, удар ножом в сердце, который и привел к смерти", - сообщили в СБУ. 

Также в СБУ напомнили, что тело Кузнецова было найдено почти в 100 метрах от места первой схватки. То есть заявления о том, что Стерненко ранил Кузнецова во время самообороны, а впоследствии никаких ран не наносил, не соответствуют действительности.

"Проведенная во время досудебного расследования экспертиза показала версию об умышленном убийстве. Также сомнительно выглядят слова Стерненко, что он нанес смертельные ранения ножом, который якобы отобрал у Кузнецова и Исайкула. Сергей лично подтвердил принадлежность ему ножа на собственной онлайн-трансляции в сети Facebook с места происшествия", - уточнили в СБУ.

Подчеркивается, что  сообщение о подозрении в совершении преступления является требованием закона, "который действует независимо от информационных кампаний и политических убеждений тех, кто его нарушил".

Отметим, Стерненко сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 263 (незаконное ношение оружия).

"Если сравнить фабулу дела от СБУ и тем, что написала в проекте подозрения полиция в 2019 году (его тогда публиковала "Страна") - то есть одно существенное различие. МВД считало, что Исайкул и Кузнецов не нападали на Стерненко и не имели такого намерения. СБУ же считает, что было нападение с их стороны. Этот поворот может впоследствии стать смягчающим обстоятельством для Стерненко", - написал по этому поводу Telegram-канал "Политика Страны".

Заблуждения о деле Стерненко. Инфографика: СБУ

Заблуждения о деле Стерненко. Инфографика: СБУ

Заблуждения о деле Стерненко. Инфографика: СБУ

Заблуждения о деле Стерненко. Инфографика: СБУ

Напомним, сегодня, 11 июня, к Стерненко пришла полиция и привела его на вручение подозрения в СБУ. Он прибыл к зданию спецслужбы под песню "Мусора должны сосать х@й", которую включила его группа поддержки.

Ранее "Страна" разбиралась, чем известен Стерненко, и публиковала его биографию.

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