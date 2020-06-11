Порошенко стал подозреваемым. МВФ дал Зеленскому кредит

После трех прогулов и разрешения суда на силовой привод Порошенко пришел на допрос в ГБР. Но там ему неожиданно вручили подозрение по одному из 17 уголовных дел. Порошенко сбежал через черный ход.

Впрочем, адвокат считает, что подозрение должна была лично вручить Генпрокурор. Хотя такого требования ни для депутата Порошенко, ни для бывшего президента в УПК нет.

После этого Порошенко со своими депутатами направился в кабинет Генпрокурора "качать права". И делал это, между прочим, на чистом русском языке. Идеолог армовира)



Видимо, не зря он дома наслаждается красотами страны-агрессора в исполнении лучших мастеров русской живописи.



Генпрокуратура и ГБР теперь считают Порошенко подозреваемым в незаконном назначении Семочко замом главы СВР. У жены Семочко российский паспорт, а сам он "напакован" элитной недвижимостью.



Оскандалился сегодня и малоизвестный тернопольский депутат Порошенко. Он просит Энергоатом изготовить 100-150 "грязных ядерных бомб" и установить их в боевом положении в Будапеште и Москве. Мол, Европа стала на колени перед Россией и теперь все должны за это ответить.



Протесты в США переходят все возможные границы. Мятежники снесли памятник первооткрывателю Америки Колумбу и выбросили в озеро.



А ранее уважаемая Нью-Йорк таймс оскандалилась цензурой. Редакция выгнала редактора, который посмел поставить мнение влиятельного республиканца. Тот призывал ввести войска для подавления протеста. Вот почему читателям нельзя знать такое мнение?



Киев бьет мировые рекорды по пробкам при полном попустительстве Кличко. Мэр столицы предпочитает не видеть проблемы. Его окружение винит в пробках "некиевлян", которые "понаехали".

Между тем, Киев занял 12 место в мировом рейтинге пробок и приблизился к чемпионству.



Прошлой ночью МВФ согласился дать Украине кредит. Обещают $5 млрд. Окончательные условия не известны. Но ранее МВФ просил повысить коммунальные тарифы, не снижать налоги, и сократить сеть школ.



До выходных нас ждет "турецкая жара" больше 30 градусов, – говорят синоптики. И лишь с воскресенья возможны грозы и похолодание до +25 С.

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