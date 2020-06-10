Офис генпрокурора сообщил о подозрении Порошенко

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему Президенту Петру Порошенко, который после угрозы силового привода сам явился на допрос в ГБР.

Об этом сообщает ГБР в микроблогге Twitter, передают Українськi Новини.

"В 11:40 прокуроры, по поручению генпрокурора, сообщили о подозрении Порошенко", - говорится в сообщении.

По данным ГБР, Порошенко отказывался от участия в допросе и пытался покинуть здание ГБР.

Другие детали в сообщении отсутствуют.



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Подозрение, о котором Офис генерального прокурора сообщил Порошенко, касается незаконного назначения Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки.



Об этом Українським Новинам сообщило Государственное бюро расследований (ГБР).



"Подозрение по Семочко", - сказал собеседник.



Других деталей он не сообщил. На данный момент Порошенко покинул здание ГБР.



Как сообщали Українськi Новини, в интервью Українським Новинам генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что готова при наличии оснований и достаточных доказательств подписать подозрение бывшему президенту Петру Порошенко.



Ранее в ГБР сообщили, если Петр Порошенко не явится на допрос 29 мая, к нему применят силовой привод.



Кроме того, "записям Деркача" с разговором Байдена и бывшего президента Петра Порошенко назначили экспертизу. По словам генпрокурора, после проведения экспертизы нужно будет поднимать вопрос сотрудничества с США по этому делу.