подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
10.06.20 12:00 Круглый стол: "Перспективы онлайн-торговли медикаментами в Украине"

10 июня 2020, среда, 12:44 205 Дополнено
Силовые структуры 2020-06-10T12:45:42+03:00
Українські Новини
Офис генпрокурора сообщил о подозрении Порошенко

Офис генпрокурора сообщил о подозрении Порошенко

Валерия Драгомирова
подозрение, Порошенко Петр, Офис Генпрокурора
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему Президенту Петру Порошенко, который после угрозы силового привода сам явился на допрос в ГБР

Об этом сообщает ГБР в микроблогге Twitter, передают Українськi Новини.

"В 11:40 прокуроры, по поручению генпрокурора, сообщили о подозрении Порошенко", - говорится в сообщении.

По данным ГБР, Порошенко отказывался от участия в допросе и пытался покинуть здание ГБР.

Другие детали в сообщении отсутствуют.


(Новость дополнена подробностями)

Подозрение, о котором Офис генерального прокурора сообщил Порошенко, касается незаконного назначения Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки.

Об этом Українським Новинам сообщило Государственное бюро расследований (ГБР).

"Подозрение по Семочко", - сказал собеседник.

Других деталей он не сообщил. На данный момент Порошенко покинул здание ГБР.

Как сообщали Українськi Новини, в интервью Українським Новинам генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что готова при наличии оснований и достаточных доказательств подписать подозрение бывшему президенту Петру Порошенко.

Ранее в ГБР сообщили, если Петр Порошенко не явится на допрос 29 мая, к нему применят силовой привод.

Кроме того, "записям Деркача" с разговором Байдена и бывшего президента Петра Порошенко назначили экспертизу. По словам генпрокурора, после проведения экспертизы нужно будет поднимать вопрос сотрудничества с США по этому делу. 

Больше новостей о: подозрение Порошенко Петр Офис Генпрокурора

Офис генпрокурора сообщил о подозрении Порошенко
МВФ дал Украине кредит
Новости
Зеленский обманывает участников Нормандского формата и срывает диалог с ОРДЛО, - платформа Бойко 12:55
Возле КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская" люди занимали очередь за несколько часов до открытия 12:53
Коронавирус в Киеве. После резкого падения количество новых инфицированных снова начало расти 12:51
Офис генпрокурора сообщил о подозрении Порошенко 12:44 Дополнено
В Киевской области увеличилось количество новых случаев COVID-19. Данные по районам 12:38
больше новостей
Украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа 05:30 Инфографика
Доллар продолжает падать. Курс валют на 9 июня 05:00
Дороже, чем в Турции и Египте: за сколько можно отдохнуть этим летом в Украине 22:00
Пенсионерка, которой "слуга народа" советовал продать собаку, рассказала о судьбе Шарика 19:58
С 1 июля повысят пенсии: кому и на сколько 13:40
больше новостей
Украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа 05:30 Инфографика
Дороже, чем в Турции и Египте: за сколько можно отдохнуть этим летом в Украине 22:00
Пенсионерка, которой "слуга народа" советовал продать собаку, рассказала о судьбе Шарика 19:58
Приватбанк запустил сервис по снятию наличных на кассе магазина 11:28
Украинские власти проигнорировали 100-летие аса-истребителя Ивана Кожедуба 13:59
больше новостей
Минздрав изменил критерии для выписки больных коронавирусом
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok