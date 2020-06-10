У Кличко уверены, что пробки в столице создают не киевляне, и предлагают решать транспортный коллапс государству

У Кличко уверены, что пробки в столице создают не киевляне, и предлагают решать транспортный коллапс государст

Автомобильные пробки в столице Украины создают жители других городов и регионов, поскольку более двух третей авто на дорогах принадлежат не киевлянам. При этом, сами транзитные проблемы Киева имеют глобальный характер и могут быть решены только на государственном уровне.

Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook советник киевского мэра Виталия Кличко Максим Бахматов, обратившись к народным депутатам с предложением оказать помощь в данном вопросе.

"Славные киевские пробки, это город, рассчитанный на критическую массу 600 тыс. активных автомобилей в транспортной сети, который имеет примерно 900 тыс. активных пользователей ежесуточно ... Наша аналитика показывает также, что две трети этих авто - область, Украина и авто с еврономерами. То ли транзитные, то ли еще какие-то, ездить которыми позволил спецзакон от депутатов", - подчеркнул он.

Бахматов обратил внимание, что Киев является единственным городом, который находясь в Европейском транзитном коридоре не имеет собственной окружной дороги. А то, что называется окружной дорогой, по сути является городской улице.

При этом, по словам советника, киевская власть хотела бы ограничить въезд в столицу по примеру других европейских городов, но не может этого сделать из-за внешних обязательств Украины.

"Многие европейские города ограничивает въезд для автомобилей, желающих проехать транзитом через центр. Или же делает проезд платным. Киев не может так сделать, потому что это нарушит международные договоры о транспортном коридоре. Ибо мы не даем альтернативу объехать город. Это существенно ударит по репутации и экономике страны, хотя и защитит киевлян от пробок и сделает жизнь комфортнее. Итак, вывод очевиден. Киеву нужна окружная дорога. Настоящая. Какая будет проходить по территории Киевской области", - отметил советник мэра.

По словам Бахматова, строительство окружной дороги должно стать проектом национального масштаба. При этом парламент должен принять специальный закон, "который обяжет области сделать расчеты проекта, землеотвод для окружных дорог, которые будут входить в этот коридор", а правительство - выделить деньги на строительство.

Также Бахматов предложил вынести квартал административных государственных зданий за пределы центра столицы, что частично решить транспортную проблему. "Парламентариям и правительству следует понимать ответственность за обременение центра. Если парламент действительно должен находиться в центре, то комитеты, и ведомства, сейчас занимающие правительственный квартал, следует выносить за пределы исторического центра города. О таком проекте говорят уже 20 с лишним лет. Правительство и депутаты, сейчас имеющие полный контроль власти, должны со всей ответственностью заняться проектом строительства нового делового района", - утверждает советник Кличко.

По мнению Бахматова, новым деловым центром может стать киевский район - промышленная зона Теличка. "Это будет не сложно, если в этом будет заинтересована государственная власть. Кстати, КГГА и все учреждения Киева с радостью поддержат такую ​​инициативу и также переедут в "новый центр". Освобожденные здания можно будет реинвестировать", - подчеркнул он.

Как сообщали Українські Новини, Киев занял 12-е место в мировом рейтинге транспортных пробок, хотя демографические предпосылки для этого отсутствуют.