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  • Журналисты The New York Times извинились перед читателями за опубликованное мнение сенатора о введении войск для подавления протестов
10 июня 2020, среда, 16:19 120
Мир 2020-06-10T16:45:01+03:00
Українські Новини
Журналисты The New York Times извинились перед читателями за опубликованное мнение сенатора о введении войск д

Журналисты The New York Times извинились перед читателями за опубликованное мнение сенатора о введении войск для подавления протестов

Елизавета Кесельман
Журналисты, Протесты, The New York Times, Газета The New York Times, Скандал среди СМИ, Том Коттон
Газета. СМИ. Медиа. Фото: pixabay
Газета. СМИ. Медиа. Фото: pixabay

Газета The New York Times, 3 июня 2020 года опубликовала колонку сенатора-республиканца Тома Коттона, которой говорилось о требовании ввести войска для подавлений протестов, что вызвало массовые бунты среди журналистов, а также отказ от подписки на газету ее читателей. Об этом сообщает Meduza.

В статье политик предлагает президенту воспользоваться своим правом задействовать закон "О противодействии мятежным действиям" и использовать армию США для подавления массовых протестов.

Хотя руководство неоднократно просило сотрудников The New York Times не критиковать свое издание публично, десятки из них написали в твиттере, что глубоко огорчены решением редакторов отдела мнений опубликовать этот материал. Среди них были не только рядовые сотрудники газеты, но и самые заслуженные авторы, лауреаты множества наград.

Так, Николь Ханна-Джонс, получившая Пулитцеровскую премию 2020 года за эссе в рамках проекта "1619" об истории рабства в Америке, написала:

"У меня наверняка будут проблемы из-за этого, но как афроамериканке и журналистке мне глубоко стыдно, что мы опубликовали этот материал", - отметила журналистка. 

Зарубежный корреспондент Кристофер Джон Чиверс (он был шефом московского бюро The New York Times в 2000-х годах) поделился своим мнением:

"Публикация призыва со стороны чиновника от правящей партии обратить всю мощь федерального правительства против униженных граждан, пользующихся своим правом свободы слова и собраний — в корне неверный шаг",- заявлял Чиверс.

Несмотря на шквал критики, редактор отдела мнений Джеймс Беннет попытался оправдать свое решение опубликовать колонку Тома Коттона: задача отдела мнений газеты, написал он у себя в твиттере, — показать читателям всю полноту мнений по важному вопросу, особенно если носителем такого мнения является высокопоставленное лицо с возможностью влиять на государственную политику.

"Мы понимаем, — продолжил Беннет, — что многим читателям Times аргументы сенатора Коттона показались оскорбительными или даже опасными. Но именно поэтому мы считаем, что подобные мнения должны подвергаться общественной критике и анализу", - писал Беннет.

После всех этих событий, руководство газеты собрало внутреннее собрание, где обсуждался этот вопрос.  В конечном результате, было принято решение заняться реформой редакционной политики отдела мнений.

Внутреннее расследование показало, что материал не прошел должный контроль качества и соответствия стандартам газеты, и не должен был быть опубликован. Хотя сами по себе аргументы сенатора, пишет редакция в предисловии к его заметке, являются важной частью общественного дискурса, его высокая должность и экстремальность мер, которые он предлагает — это буквально вопрос жизни и смерти, поэтому к подготовке материала к публикации следовало подойти более ответственно.

Однако, в конечном результате снимать колонку Тома Коттона с публикации редакция New York Times не стала.

Как сообщали Українські Новини, ранее в США во время протестов пострадала украинская журналистка. 

Также в Миннеаполисе во время забастовок полиция обстреляла съемочную группу издания Deutsche Welle, а также во время забастовок пострадало около 60 журналистов разных СМИ. 

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