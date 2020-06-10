подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
10 июня 2020, среда, 16:46 23
Судебная власть 2020-06-10T16:47:34+03:00
Українські Новини
Порошенко врет - генпрокурор не обязана лично вручать ему подозрение, – Портнов

Порошенко врет - генпрокурор не обязана лично вручать ему подозрение, – Портнов

Сергей Паламаренко
Андрей Портнов, Петр Порошенко, Ирина Венедиктова, Офис Генпрокурора
Андрей Портнов. Фото: facebook.com/portnov.andrey
Андрей Портнов. Фото: facebook.com/portnov.andrey

Юрист Андрей Портнов, комментируя заявление народного депутата от партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко о необходимости вручения ему подозрения в совершении преступления лично генеральным прокурором, обвинил бывшего Президента Украины во лжи.

Об этом юрист сообщил в своем Telegram-канале.

"Друзья, хоть и инкриминируемое сегодня Порошенко подстрекательство на превышение служебным военным лицом своих полномочий (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины) является пародией на неотвратимость наказания, это все же придется комментировать. Фигурант заявил сегодня на встрече с генеральным прокурором, что она должна было лично вручать ему подозрение.

Как и присуще Порошенко, он врет. Закон предусматривает возможность поручить эту функцию другому прокурору. И может такого полномочия у главного прокурора и не было бы, если фракция Порошенко "Европейская солидарность" сама не проголосовала за нее в УПК. Пожинайте свои труды, главный государственный и военный преступник. Болеем за обе стороны", - написал Портнов.

Напомним, генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что в украинском законодательстве нет нормы, требующей, чтобы она лично вручала подозрение народному депутату, в частности, бывшему Президенту Петру Порошенко и что Офис генпрокурора в течение суток обратится в суд для избрания меры пресечения Порошенко.

Как сообщали Українські Новини, ранее Офис генпрокурора сообщил о подозрении Порошенко, который после угрозы силового привода сам явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). 

Больше новостей о: Андрей Портнов Петр Порошенко Ирина Венедиктова Офис Генпрокурора

Советуем американским друзьям применить свою же фо...
ГБР сняло видео про Порошенко с кадрами из "95 Ква...
Офис Генпрокурора в течение суток обратится в суд ...
Подозрение Порошенко касается незаконного назначен...
Подозрение Порошенко касается незаконного назначения замглавы Службы внешней разведки
Коронавирус в Киеве. После резкого падения количество новых инфицированных снова начало расти
Новости
Порошенко врет - генпрокурор не обязана лично вручать ему подозрение, – Портнов 16:46
В ГНС обсудили с табачными компаниями, как бороться с нелегальным рынком, — СМИ 16:45
Доходы авиакомпаний в 2020 году упадут вдвое из-за пандемии, – Ассоциация воздушного транспорта 16:45
Кадр из
ГБР сняло видео про Порошенко с кадрами из "95 Квартала" 16:30
Кабмин назначил первым замминистра иностранных дел Джапарову 16:28
больше новостей
Украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа 05:30 Инфографика
Доллар продолжает падать. Курс валют на 9 июня 05:00
Дороже, чем в Турции и Египте: за сколько можно отдохнуть этим летом в Украине 22:00
Пенсионерка, которой "слуга народа" советовал продать собаку, рассказала о судьбе Шарика 19:58
"Укрзализныця" с 12 июня запускает еще один поезд дальнего следования 23:49
больше новостей
Украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа 05:30 Инфографика
Дороже, чем в Турции и Египте: за сколько можно отдохнуть этим летом в Украине 22:00
Пенсионерка, которой "слуга народа" советовал продать собаку, рассказала о судьбе Шарика 19:58
Приватбанк запустил сервис по снятию наличных на кассе магазина 11:28
Украинские власти проигнорировали 100-летие аса-истребителя Ивана Кожедуба 13:59
больше новостей
Киев стал 12-м в мировом рейтинге пробок и приблизился к чемпионству по их демографической "странности"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok