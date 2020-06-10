Порошенко врет - генпрокурор не обязана лично вручать ему подозрение, – Портнов

Юрист Андрей Портнов, комментируя заявление народного депутата от партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко о необходимости вручения ему подозрения в совершении преступления лично генеральным прокурором, обвинил бывшего Президента Украины во лжи.

Об этом юрист сообщил в своем Telegram-канале.

"Друзья, хоть и инкриминируемое сегодня Порошенко подстрекательство на превышение служебным военным лицом своих полномочий (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины) является пародией на неотвратимость наказания, это все же придется комментировать. Фигурант заявил сегодня на встрече с генеральным прокурором, что она должна было лично вручать ему подозрение.

Как и присуще Порошенко, он врет. Закон предусматривает возможность поручить эту функцию другому прокурору. И может такого полномочия у главного прокурора и не было бы, если фракция Порошенко "Европейская солидарность" сама не проголосовала за нее в УПК. Пожинайте свои труды, главный государственный и военный преступник. Болеем за обе стороны", - написал Портнов.

Напомним, генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что в украинском законодательстве нет нормы, требующей, чтобы она лично вручала подозрение народному депутату, в частности, бывшему Президенту Петру Порошенко и что Офис генпрокурора в течение суток обратится в суд для избрания меры пресечения Порошенко.

Как сообщали Українські Новини, ранее Офис генпрокурора сообщил о подозрении Порошенко, который после угрозы силового привода сам явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).