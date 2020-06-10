В США мятежники снесли памятник первооткрывателю Америки Колумбу и выбросили в озеро

Во вторник вечером, 9 июня, в городе Ричмонд (штат Виргиния), митингующие снесли памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу, после чего выбросили его в море. Об этом сообщает телеканал WRIC.

Как передает ведомство, около тысячи человек собрались на митинг в парке Бред Парк в вечер вторника. Изначально протест проходил мирно.

A Christopher Columbus statue in Richmond, Virginia was torn down and thrown into a nearby lake by protesters tonight

pic.twitter.com/Y9XWRRwK3I — philip lewis (@Phil_Lewis_) June 10, 2020

Как рассказали очевидцы, в 20:30 (по местному времени), мятежники с помощью трех веревек снесли памятник и оттащили статую к расположенному в парке озеру и скинули ее в воду. По словам одного из протестующих, данная акция не была запланирована.

Судья в Ричмонде в штате Виргиния в понедельник вынес постановление, запрещающее руководству штата сносить памятник главнокомандующему рабовладельческих штатов в период Гражданской войны в США генералу Роберту Ли в течение 10 дней.

Как сообщали Українські Новини, масштабные митинги в США начались после того, как в социальные сети попало видео, где 25 мая, в Миннеаполисе, американский полицейский ногой задушил темнокожего афроамериканца Джорджа Флойда, который умер.

После этого, страну охватили массовые протесты, в ходе чего власти вынуждены были ввести коммендантский час в 40 городах.