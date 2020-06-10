Знойный антициклон пригонит жару из Турции: воздух раскалится до +36

Аномально холодное начало лета сменилось изнуряющей жарой. Украина стала едва ли не самой жаркой страной в Европе. В ближайшие дни зной будет только нарастать и местами "перевалит" за +36.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, в среду 10 июня температура воздуха будет в среднем 30 градусов, а дожди следует ожидать только в западных областях.

"Днем ожидается 28-33 градуса, местами до +35 градусов. Преимущественно без осадков. В западных областях завтра неустойчивая погода с кратковременными дождями, грозами, периодическими ливнями, шквалом и градом. На западе ожидается свежее погода, 23-28 градусов", – написала Диденко.

В Киеве в среду будет сухо и жарко, 30-32 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 10 июня. Карта: Наталка Диденко

По предварительным прогнозам синоптика, ослабления жары можно ждать 14-15 июня, добавила синоптик.

В то же время, согласно прогнозу синоптика Виталия Пострыганя, малоподвижный антициклон продолжает закачивать в Украину раскаленный воздух из Турции. Поэтому, к концу рабочей недели сохранится сухая, аномально теплая погода. Ночью будет около + 20º, днем +30 .. + 32º. "Такое тепло не характерно для начала лета. Изменения в синоптической ситуации нас ждут в выходные. Активизируется грозовая деятельность, пройдут дожди, жара несколько спадет", - прогнозирует синоптик.

По словам Постриганя, 5 июня началось метеорологическое лето, то есть произошел устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через + 15 ° в сторону повышения. "Мы буквально выпрыгнули из курток, жакетов в шорты, майки и короткие платья. Лето пришло с задержкой на три недели. Поздняя дата его начала - 8 июня 2001", - рассказал он.

Также в Днепре уже стартовал купальный сезон. Вода в Днепре прогрелась до + 18º, что на 17 дней позже средней даты начала купального сезона за последние 30 лет. Наиболее поздняя дата начала купального сезона - 11 июня того же 2001.

Кроме того, по мнению синоптика, погода была благоприятной для активного роста и развития всех растений, но одновременно и для развития и распространения грибковых болезней, вредителей и сорняков. Поэтому уже сейчас нужно позаботиться о защите садов от вредителей.

В то же время, синоптик предупредил, что жара на фоне июньского роста высоты солнца негативно влияет на самочувствие и здоровье людей, поэтому находиться на пляже лучше утром или после 16 часов. "Обязательной деталью гардероба должен быть головной убор и солнцезащитные очки. Пейте больше чистой прохладной воды", - советует он.

А по прогнозу Укргидрометцентра, в среду ударит жара до +36. В частности, на юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +29…+36 градусов.

Как сообщали Українськi Новини, погода летом на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

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