Программа с МВФ – готовимся к повышению тарифов на газ и коммуналку

Письмо о сотрудничестве с МВФ и меморандум, который к нему прилагается, еще не подписан Президентом. Документы, как сообщили агентству собеседники, знакомые с их подготовкой, проходят бюрократические процедуры в Офисе Президента. Планируется, что Владимир Зеленский подпишет письмо сегодня – в пятницу, 29 мая. Затем весь пакет документов будет передан МВФ, где начнется процедура подготовки к вынесению вопроса об утверждении для Украины кредитной программы stаnd-by на 18 месяцев и $5 млрд на рассмотрение совете директоров МВФ. Вопрос по Украине может быть внесен в повестку дня одного из заседаний в ближайшие две недели. Пока меморандум официально не опубликован. Однако Українським Новинам удалось узнать не только структурные маяки программы, но и другие условия, в частности, по энергетическому направлению, на которых предоставляется кредит. Исходя из документов, имеющихся у агентства, Украина пообещала отказаться от продления спецобязательств по поставкам газа населению и ТКЭ и предпринять ряд шагов, которые в перспективе приведут к повышению цен на газ и тарифов на коммунальные услуги. Кроме того, среди обещаний, данных МВФ – усиление борьбы с должниками путем увеличения штрафов и "упрощения правого принуждения" платить за газ и коммунальные услуги. Также удалось узнать, какие изменения могут быть внесены в устав НАК "Нефтегаз Украины", что тоже является одним из условий предоставления Украине кредита.

Меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом по кредитной программе stend-by предусматривает не только выполнение структурных маяков, о которых Українські Новини уже писали. В этом документе содержится еще ряд условий, которые придется выполнять для получения денег. Агентству удалось узнать, что именно Украина пообещала сделать и НЕ сделать для финансирования, в частности, в энергетической сфере.

В блоке меморандума с МВФ под названием "Реформа энергетического сектора", Украина дает обещание больше не продлевать спецобязательства (ПСО), возложенные на НАК "Нефтегаз Украины" по обязательной продаже газа для потребностей населения. Правда, для обеспечения безопасности поставок газа бытовым потребителям будет создан механизм временного гарантирующего поставщика (SOLR). "Мы выберем гарантирующего поставщика на конкурсной основе к концу июня 2020 года. Мы обеспечим, чтобы гарантирующий поставщик имел полный доступ к базе данных потребителей", - говорится в документе, неофициальный перевод которого имеется у агентства. Можно предположить, что таким поставщиком будет "Нефтегаз", который получит базу данных о потребителях газа от облгазов на безоплатной основе.

ПСО сейчас действует согласно постановлению правительства № 867 от 2018 года. До 2020 года этот документ регулировал цену газа, однако с 1 января текущего года такое регулирование отменено – остались только обязательства по продаже газа для населения и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) по рыночной цене.

С 1 мая ПСО должно было быть отменено полностью, однако правительство продлило его действие для населения – до 1 июля 2020 года, а для ТКЭ – до 1 мая 2021 года. Сейчас в меморандуме с МВФ, исходя из документов, которые имеются в распоряжении Українських Новин, содержится условие, что ПСО больше продлеваться не будет и отменится полностью соответственно, 1 июля для населения и 1 мая 2021 года для ТКЭ. При этом цена газа останется рыночной. По какому механизму она будет определяться пока не известно. Но если сейчас правительство еще устанавливает граничную цену газа для населения и на сегодняшний день она составляет 4650 грн за тысячу кубометров (без НДС и расходов на транспортировку), то этот "потолок" будет отменен. "Постановление о спецобязательствах будет прекращено 1 июля 2020 года (для населения), после чего цены будут по-прежнему полностью определяться рынком. Мы будем обеспечивать определение оптовых цен прозрачным и эффективным рынком. Постановление о спецобязательствах будет действовать до мая 2021 года только для поставок газа коммунальным предприятиям, а тарифы будут основываться на полностью определенных рыночных ценах на газ", - говорится в меморандуме.

Мировые цены на газ в последние месяцы значительно снизились и ценовой "потолок" пока не актуален. Однако через несколько месяцев цена газа может вновь начать расти – это подтверждают и в НАК "Нефтегаз Украины" "Ожидаем, что летом цена будет сильно колебаться. Думаю, будет падение, но надо понять, что ближе к осени цена, с большой вероятностью, начнет расти", - заявил на днях глава НАК Андрей Коболев.

Кроме этого, в целях упрощения процедуры смены поставщиков газа, что является одним из маяков программы, планируется разрешить переход на нового поставщика при наличии долга перед старым, при этом меры борьбы с неплатежами за газ и коммунальные услуги будут усилены. "Мы будем решать вопрос задолженности и платежной дисциплины бытовых потребителей, компаний централизованного теплоснабжения и облгазов, чтобы обеспечить преемственность газовых назначений и помочь развитию конкурентного рынка. Мы разработаем адекватные инструменты для компаний централизованного теплоснабжения, чтобы обеспечить сбор платежей от бытовых потребителей (в том числе посредством более высоких штрафов и упрощенного правового принуждения), говорится в меморандуме.

Правительство уже сняло ограничение на тарифы на отопление бытовым потребителям, отменив постановление № 560 от 26 июня 2019 г и обещает к концу сентября обеспечить заключение новых договоров на коммунальные услуги с пересмотром тарифов. Исходя из формулировки в документе, тарифы могут вырасти из-за учета в них капвложений компаний, предоставляющих услуги и роста цены газа. "Начиная с отопительного сезона 2020–21 гг., тарифы на отопление будут пересматриваться и устанавливаться не реже одного раза в год до начала отопительного сезона, чтобы обеспечить адекватное отражение изменений в расходах на газ и негазовых расходах (включая капвложения) в тарифах на отопление. С этой целью до начала отопительного сезона 2020-21 гг. мы отменим Постановление КМУ № 1082 от 24 декабря 2019 г., которое допускает асимметричные изменения в счетах за отопление без необходимости учитывать тарифы на отопление при изменении цены на газ на входе", - говорится в меморандуме.

Кроме того, агентству удалось уточнить, какие именно изменения в устав НАК "Нефтегаз Украины" могут быть внесены в рамках выполнения программы с МВФ. В частности, будет рассмотрен вопрос об отмене назначения Кабмином главы и членов правления компании, что предусмотрено п.22 устава – эти функции будут у наблюдательного совета НАК. Также Кабмин может отказаться от права принимать решения, обязательные для выполнения набсоветом и утверждать финансовый план компании – п 32 и 29 соответственно. Кроме того, возможны еще некоторые изменения, которые расширят полномочия набсовета НАК по сравнению с теми, которые были до изменения устава правительством Владимира Гройсмана в 2018 году. По информации агентства, НАК будет стремиться изменить устав в соответствии с договоренностями с ЕБРР о введении корпоративного управления, которые должны были быть реализованы еще в 2017 году. Однако тогда правительство Гройсмана отказалось менять устав НАК, после чего независимые члены набсовета подали в отставку.