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27 мая 2020, среда, 18:35 1099
Общество 2020-05-27T19:39:05+03:00
Українські Новини
Русская красавица, русский солдат и русская тройка – основатель "армовира" Порошенко оказался страстным поклон

Русская красавица, русский солдат и русская тройка – основатель "армовира" Порошенко оказался страстным поклонником исконного искусства страны-агрессора

Сергей Паламаренко
Картины, Петр Порошенко

Интернет-издание "Страна.ua" опубликовало перечень картин из личной коллекции бывшего Президента Украины Петра Порошенко, которые экспонируются в Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара". Как оказалось, большую часть коллекции политика, прославившегося запретом российских фильмов и книг, а также публично декларирующего патриотизм и антироссийскость, составляют полотна русских художников с "типично русскими" сюжетами.

Скандал вокруг экспозиции возник после того, как Государственное бюро расследований (ГБР) попыталась предъявить Порошенко обвинения в незаконном вывозе из Украины 43 картин известных художников. После этого экс-президент организовал в пребывавшем до этого "на карантине" государственном музее выставку из 42 полотен русских мастеров. Порошенко ранее декларировал обладание коллекцией из 65 картин украинских и российских мастеров XIX-XX века а также 4 картинами современных импрессионистов и сюрреалистов. А в 2011 году сообщалось, что он является обладателем коллекции из 50 картин кисти Айвазовского.

Внутренним конфликтом политика между его слоганом "Армія, мова, віра" и "абсолютно русской душой" уже возмутился политический эксперт Михаил Павлив.

Фотографии части из выставленных экс-президентом в Киеве картин опубликовала "Страна". Еще часть можно легко найти в Интернете.

Вот так, в частности, выглядят "Русская красавица. Мать" и "Русская красавица", написанные Ильей Глазуновым в 1973 году.

Вот так выглядит "Кормление лошади" Ивана Владимирова (1900 год).

А вот уже "Тройка" Петра Соколова. Он родился и всю жизнь прожил в Санкт-Петербурге. На его картине изображена воспетая в песнях русская тройка лошадей. 

Русская глубинка в "Пейзаже с коровами" Клодта.

Петр Соколов "В церкви".

Русский солдат кисти Сурикова.

При этом, некоторые произведения, такие как "Петровский парк в Москве" кисти Константина Крижыцкого или "Князь Игорь" Александра Бенуа найти даже с помощью Google-поиска не удается.

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