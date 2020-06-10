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10 июня 2020, среда, 17:26 1339
Силовые структуры 2020-06-10T17:32:16+03:00
Українські Новини
Порошенко пытался покинуть здание ГБР, когда ему сообщали о подозрении

Порошенко пытался покинуть здание ГБР, когда ему сообщали о подозрении

Кира Молчанова
Петр Порошенко, ДБР, Превышение полномочий, вручение подозрения

Генеральная прокуратура опубликовала видео, как сообщала о подозрении о подозрении бывшему Президенту Петру Порошенко.

Видео опубликовано на официальном сайте ГБР.

"Сегодня, 10 июня 2020 года в помещении аппарата Государственного бюро расследований прокурорами офиса генерального прокурора по поручению Генерального прокурора Порошенко Петру Алексеевичу сообщено о уголовном производстве, в котором он подозревается в склонении высшего военного должностного лица, а именно – главы внешней разведки Украины к осуществлению действия, которое явно превышает его полномочия, осуществленного в условиях особенного периода путем отдачи преступного приказа, то есть к совершению преступлений по ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41 и ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса", — рассказал на видео начальник отдела ГСУ ГБП Вадим Приймачок.

На видео видно, как после зачтения текста подозрения Порошенко отказывается от участия в допросе и пытался покинуть здание ГБР.

Как сообщали Українські Новини, подозрение касается подстрекательства экс-президентом главы Службы внешней разведки к превышению полномочий в 2018 году.

В интервью Українським Новинам генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что готова при наличии оснований и достаточных доказательств подписать подозрение бывшему президенту Петру Порошенко.


Также в ГБР сообщили, если Петр Порошенко не явится на допрос 29 мая, к нему применят силовой привод.

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