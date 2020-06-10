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10 июня 2020, среда, 20:07 32 Видео
Судебная власть 2020-06-10T20:07:45+03:00
Українські Новини
В Офисе генпрокурора идеолог "армовира" Порошенко говорил на русском

В Офисе генпрокурора идеолог "армовира" Порошенко говорил на русском

Сергей Паламаренко
Русский язык, Петр Порошенко, Офис Генпрокурора
Порошенко #армовир. Фото: oko.cn.ua
Порошенко #армовир. Фото: oko.cn.ua

Бывший Президент Украины, народный депутат от политической партии "Европейская солидарность", являющийся основным приверженцем предвыборного лозунга "Армія. Мова. Віра", в ходе предъявления ему подозрения в совершении преступления в Офисе генерального прокурора говорил на русском языке.

Об этом свидетельствует видеозапись, опубликованная на официальной странице "Евросолидарности" в социальной сети Facebook.

Уточним, вступивший в силу "языковой закон" предусматривает штрафы за использование русского языка.

Также 25 апреля 2019 года Зеленский пообещал "тщательно проанализировать" языковой закон на соответствие Конституции. 

15 мая 2019 года тогдашний Президент Украины Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Как сообщали Українські Новини, 6 декабря 2019 года Европейская комиссия "За демократию через право" ("Венецианская комиссия") рекомендовала Украине пересмотреть закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". А именно, "Венецианская комиссия" отметила, что украинские власти не добились баланса в языковой политике для избежания нарастания напряженности в межэтнических отношениях.

Комиссия выступает за предусмотрение четких исключений для использования других языков, кроме украинского, в чрезвычайных ситуациях, пересмотр требования об отмене одновременной публикации печатных СМИ на языке меньшинства на украинском языке в один и тот же день и положение о всех географических названиях и топонимах, которые должны быть написаны исключительно на украинском языке.

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