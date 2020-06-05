Зеленский публично нарушил карантин и похвастал странным фото с пробежки

В Приватбанке произошел крупнейший сбой системы – не работают онлайн платежи, банкоматы и терминалы оплаты. Обещают починить за 24 часа. А при Коломойском такого не было(



Премьер Шмыгаль оконфузился в Раде. Перепутал отчество нового министра культуры Саши Ткаченко. Его сослали в Минкульт, чтоб не мешал банковой продвигать санитарного врача Ляшко в мэры Киева.

Ляшко теперь не отходит ни на шаг от Зеленского, который сохраняет первый рейтинг в стране. Он думает, что рейтингом можно заразиться как короной?



В Хмельницком Зеленского вместе с Ляшко застукали за групповым нарушением карантина. Они сидели в кафе впятером, что нарушает запрет о социальной дистанции.



К тому же, кафе должны открыться только в пятницу. В придачу, все были без масок.



Если уж президент показательно нарушил карантин, то кто ж его будет соблюдать? Санврач за него заступился с глупой отговоркой, мол президент не нарушал, а лишь проверял кафе.

Зеленский сказал, что готов заплатить штраф.

В Каменце-Подольском президент решил не рисковать и пообедал на летней террасе, которые разрешены.



Посмотрите забавное фото Зеленского, над которым второй день смеется весь фейсбук.



Суд разрешил силой привести Порошенко на допрос. А то он третий раз прогуливает повестки. Теперь дело за полицией – они должны доставить бывшего президента в ГБР 10 июня. По нему ведут 2 новых дела – контрабанда 43 картин русских художников и разговор с Байденом по увольнению генпрокурора.



Евробляхам штрафы с камер слежения Авакова не грозят. Они не будут платить, как остальные автолюбители, если только не собираются пересечь границу. А вот там пограничники вручат им полный набор за все время.

Сегодня евробляхеры устроили большую пробку в центре – пикетировали Кабмин с требованием снизить растаможку. Идея хорошая, но не сильно справедливая – большая часть евроблях растаможилась еще прошлой зимой и весной, пока были скидки.



На троицу отдыхать будем три дня.



Синоптики наконец опомнились и прогнозируют +30. Но с дождями.

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