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04 июня 2020, четверг, 14:30 1126
Президент 2020-06-04T15:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленский готов заплатить штраф за вход в кафе без маски

Зеленский готов заплатить штраф за вход в кафе без маски

Ирина Николенко
Хмельницкий, Владимир Зеленский, Штрафы за нарушение карантина, Нарушение карантина
Президент Владимир Зеленский в кафе Хмельницкого. Фото: Instagram/zelenskiy_official
Президент Владимир Зеленский в кафе Хмельницкого. Фото: Instagram/zelenskiy_official

После того, как Владимир Зеленский посетил кафе без маски, президент сообщил, что готов заплатить штраф за нарушение карантина. Об этом он сказал журналистам в ходе визита в Хмельницкую область, передают Українськi Новини.

Во время визита в Хмельницкий, Владимир Зеленский и члены его команды нарушили карантинные ограничения – зашли в кафе без защитной маски.

После того, как журналисты спросили у президента, не выписали ли ему штраф, он сообщил, что готов заплатить за нарушение карантинных норм.

"Я готов отдать штраф, если я что-то нарушил", – сообщил президент.

Со слов главного санитарного врача Виктора Ляшко, это была инспекция готовности кафе к смягчению карантинных норм.

"Мы вчера шли по улице, хотели взять кофе себе. Рестораторы и бизнес, которые хотят открыться раньше, обратились к нам, что они уже готовы выполнять наши нормы. Мы просто зашли проверить. Все было соблюдено, как прописано в наших нормах", – сказал он.

В тоже время, Виктор Ляшко считает, что это не было нарушением карантина.

"Мы делаем все, чтобы бизнес начал работать, и эпидемическая ситуация улучшилась. Поэтому не рассматривайте это как нарушение карантина, а как инспекцию того, как будут работать заведения уже с завтрашнего дня", – сказал он.

Ранее Українські Новини сообщали, главный санитарный врач Украины сказал, что посещение кафе Зеленским без маски не было нарушением карантинных норм.

Во время рабочего визита в Хмельницком, Зеленский вышел на 8-километровую пробежку.

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