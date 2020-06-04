Фото дня. Зеленский в Хмельницком показал, как разминает кости

Во время своей рабочей проездки в Хмельницком президент Украины Владимир Зеленский вышел на пробежку с охранниками и делал зарядку.

Об этом пишет издание "ТаблоID" с фотографиями президентской разминки.

В частности, на одном из фото Зеленский стоит в Модификация позы "собака мордой вниз" и, видимо, разминает спину и растягивает подколенные сухожилия.

Как сообщает источник, на этой тренировке Зеленский пробежал 8,25 км.

Как сообщали Українські Новини, во время своего визита в Хмельницкий президент Украины Владимир Зеленский нарушил постановление Кабинета министров и пил с чиновниками кофе в местной кофейне.

Однако заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Зеленский не просто пил кофе, а инспектировал заведение на предмет готовности к ослаблению карантина. Ляшко считает, что это не было нарушеним.

Блогер Дмитрий Раимов считает, что Зеленский должен извиниться за такое нарушение карантина.

В свою очередь сам Зеленский заявил, что готов заплатить штраф, если что-то нарушил.