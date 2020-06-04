Шмыгаль оконфузился в Раде, назвав Ткаченко по отчеству Владимировичем

Премьер-министр Денис Шмыгаль оконфузился в Верховной Раде, назвав Александра Ткаченко по отчеству Владимировичем, в то время как он Владиславович. Это случилось во время назначения Ткаченко.

Шмыгаль оговорился во время рассмотрения вопроса о назначении Ткаченко на должность министра.

"Вношу проект постановления о назначении Ткаченко Александра Владимировича на должность министра культуры и информационной политики Украины", – сказал премьер с трибуны Рады.

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Как сообщали Українські Новини, 4 июня Верховная Рада назначила министром культуры и информационной политики депутата парламента, председателя парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко ("Слуга народа").

Также известно, что новоназначенный министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко за 2019 год задекларировал 27,5 млн гривен доходов и 400 тыс. долларов наличных.

У новоназначенного министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко есть акции частного акционерного общества "Одесская киностудия", но, по его словам, они готовятся к продаже, так что конфликта интересов не будет.