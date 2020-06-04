Дожди не отступят, но придет жара до +30. Синоптик рассказала, когда ждать настоящее лето

В четверг, 4 июня, в большинстве областей Украины пройдут грозовые дожди. Несмотря на это температура воздуха повысится, повсюду в дневные часы ожидается + 17 + 22 градуса. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По словам синоптика, при грозах возможен локальный град.

На востоке и в южной части страны осадков не предвидится. Кроме Одесской области - там в четверг вероятность дождей.



Ветер будет с юго-запада, 5-10 м/с.

"Температура воздуха завтра повысится, повсюду в дневные часы ожидается + 17 + 22 градуса. Но инфантильная ночь никак не хочет отпускать мамину ручку, крепко держится за апрель-май, только + 5 + 10 градусов, на юге до 13 градусов", - написала синоптик.

В Киеве 4-го июня пройдут дожди с периодическими грозами. При грозе возможен порывистый ветер и даже в отдельных районах град.

Днем ​​в столице потеплеет до + 18 + 20 градусов.

К концу недели потепления в Украине усилится, столбики термометров будут достигать + 20 + 28 градусов, а в выходные на юге, востоке и в Днепропетровской области местами до + 30 градусов.

Прогноз погоды 7 июня. Карта: Укргидрометцентр





Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз на лето-2020 в Украине.