В Приватбанке объяснили причину сбоев в работе приложения "Приват 24"

Онлайн-банкинг Приват24 временно не работает в связи с аварийной ситуацией сетевого оборудования. Об этом говорится в сообщении Приватбанка, передают Українськi Новини. "В связи с аварийной ситуацией сетевого оборудования Приватбанк уведомляет клиентов о временных неудобствах с недоступностью авторизации в Приват24 и звонков в контакт центр-банка", - говорится в сообщении. В пресс-службе банка подчеркнули, что последствия такой аварийной ситуации будут ликвидированы в течение часа. Также указывается, что проблема касается только сервиса Приват24. Оплаты через POS-терминалы, снятие наличных через банкоматы и другие операции выполняются в штатном режиме. Как сообщали Українські Новини, сегодня утром, 4 июня, в приложении Приватбанка "Приват 24" наблюдаются масштабные сбои. Пользователи сервиса не могут зайти в приложение. Также Приватбанк на период карантина перевел клиентов старшего поколения на оплату коммунальных услуг по телефону, с помощью службы поддержки банка.