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04 июня 2020, четверг, 12:17 2216
Общество 2020-06-04T12:17:10+03:00
Українські Новини
В Приватбанке объяснили причину сбоев в работе приложения "Приват 24"

В Приватбанке объяснили причину сбоев в работе приложения "Приват 24"

Анна Рудык
Приватбанк, Приложение, Сбой в работе, приват 24
Приватбанк
Приватбанк

Онлайн-банкинг Приват24 временно не работает в связи с аварийной ситуацией сетевого оборудования.

Об этом говорится в сообщении Приватбанка, передают Українськi Новини.

"В связи с аварийной ситуацией сетевого оборудования Приватбанк уведомляет клиентов о временных неудобствах с недоступностью авторизации в Приват24 и звонков в контакт центр-банка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе банка подчеркнули, что последствия такой аварийной ситуации будут ликвидированы в течение часа. 

Также указывается, что проблема касается только сервиса Приват24. Оплаты через POS-терминалы, снятие наличных через банкоматы и другие операции выполняются в штатном режиме. 

Как сообщали Українські Новини, сегодня утром, 4 июня, в приложении Приватбанка "Приват 24" наблюдаются масштабные сбои. Пользователи сервиса не могут зайти в приложение.

Также Приватбанк на период карантина перевел клиентов старшего поколения на оплату коммунальных услуг по телефону, с помощью службы поддержки банка.

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