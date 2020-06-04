В Приватбанке объяснили причину сбоев в работе приложения "Приват 24"

Онлайн-банкинг Приват24 временно не работает в связи с аварийной ситуацией сетевого оборудования.

Об этом говорится в сообщении Приватбанка, передают Українськi Новини.

"В связи с аварийной ситуацией сетевого оборудования Приватбанк уведомляет клиентов о временных неудобствах с недоступностью авторизации в Приват24 и звонков в контакт центр-банка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе банка подчеркнули, что последствия такой аварийной ситуации будут ликвидированы в течение часа.

Также указывается, что проблема касается только сервиса Приват24. Оплаты через POS-терминалы, снятие наличных через банкоматы и другие операции выполняются в штатном режиме.

Как сообщали Українські Новини, сегодня утром, 4 июня, в приложении Приватбанка "Приват 24" наблюдаются масштабные сбои. Пользователи сервиса не могут зайти в приложение.

Также Приватбанк на период карантина перевел клиентов старшего поколения на оплату коммунальных услуг по телефону, с помощью службы поддержки банка.