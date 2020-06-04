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04 июня 2020, четверг, 17:00 463
Силовые структуры 2020-06-04T18:45:02+03:00
Українські Новини
Владельцы "евроблях" будут платить штрафы за нарушение ПДД не как все, а при попытке выехать за границу

Владельцы "евроблях" будут платить штрафы за нарушение ПДД не как все, а при попытке выехать за границу

Кира Молчанова
МВД, Штрафы, ПДД, Госграница, Государственная пограничная служба Украины, Евробляхи, Автофиксация нарушений ПДД
Машина. Фото: pixabay.
Машина. Фото: pixabay.

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией, которые устроили протест под Кабмином, не будут получать по месту жительства штрафы за превышение скорости, зафиксированное камерами автоматической фиксации правонарушений, а информация о штрафах будет передаваться в Государственную пограничную службу.

Об этом Українським Новинам сообщили в патрульной полиции.

"Информация о штрафах ("евроблях") будет передаваться сотрудникам пограничной службы и такие владельцы будут оплачивать штрафы при выезде за границу", - сказали в ведомстве.

В патрульной полиции отметили, что пока такие водители не оплатят штрафы, они не смогут выехать из Украины.

В ведомстве отметили, что таким водителям штрафы за превышение скорости, установленные на основе автоматической фиксации, по месту жительства не приходят.

Как сообщали Українськi Новини, с 1 июня 128 человек уже заплатили штрафы за превышение скорости.

МВД отрицает нераспознавание системой автоматической фиксации нарушений ПДД автомобилей с буквенными номерами.

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