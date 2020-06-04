Во время своего визита в Хмельницкий, президент Украины Владимир Зеленский нарушил постановление Кабинета министров и пил с чиновниками кофе в местной кофейне. Фотографию процесса опубликовала в Telegram-канале пресс-служба Офиса Президента. "Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят с карантина, приходим в себя потихоньку от коронавирусной эпидемии", - написал президент Зеленский. Зеленский сидит за столиком вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком и пресс-секретарем президента Юлией Мендель. Позади них стоит главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Все присутствующие, кроме Мендель, без масок. Фото: Президент Владимир Зеленский пьет кофе в Хмельницком и нарушает постановление Кабмина о смягчении карантина. Скриншот Telegram-канала Офиса президента Как сообщали Українські Новини, сидеть в помещениях ресторанов и кофеен можно только с 5 июня (фото с Президентом было сделано 3 июня). За столом должно быть не больше 4 взрослых человек. Если эти требованная не соблюдать, владельца заведения оштрафуют. В Украине второй день подряд растет число заболевших коронавирусом. За минувшие сутки зарегистрировали 588 новых случаев. Всего 25 411 заболевших.