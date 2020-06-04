Пил кофе в кофейне в большой компании и игнорировал маску. Как Зеленский в Хмельницком нарушал постановление К

Фото: Президент Владимир Зеленский пьет кофе в Хмельницком и нарушает постановление Кабмина о смягчении карантина. Скриншот Telegram-канала Офиса президента

Фото: Президент Владимир Зеленский пьет кофе в Хмельницком и нарушает постановление Кабмина о смягчении карантина. Скриншот Telegram-канала Офиса президента

Во время своего визита в Хмельницкий, президент Украины Владимир Зеленский нарушил постановление Кабинета министров и пил с чиновниками кофе в местной кофейне.

Фотографию процесса опубликовала в Telegram-канале пресс-служба Офиса Президента.

"Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят с карантина, приходим в себя потихоньку от коронавирусной эпидемии", - написал президент Зеленский.

Зеленский сидит за столиком вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком и пресс-секретарем президента Юлией Мендель. Позади них стоит главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Все присутствующие, кроме Мендель, без масок.

Фото: Президент Владимир Зеленский пьет кофе в Хмельницком и нарушает постановление Кабмина о смягчении карантина. Скриншот Telegram-канала Офиса президента

Как сообщали Українські Новини, сидеть в помещениях ресторанов и кофеен можно только с 5 июня (фото с Президентом было сделано 3 июня). За столом должно быть не больше 4 взрослых человек. Если эти требованная не соблюдать, владельца заведения оштрафуют.

В Украине второй день подряд растет число заболевших коронавирусом. За минувшие сутки зарегистрировали 588 новых случаев. Всего 25 411 заболевших.