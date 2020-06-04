На Троицу украинцы будут отдыхать 3 дня

В первый месяц лета, православные христиане будут отмечать праздник Троица 7 июня. В связи с этим украинцы получат дополнительный выходной и будут отдыхать 3 дня – с 6 по 8 июня, передают Українські Новини.

7 июня православные христиане будут отмечать Троицу. Праздник припадает в воскресенье, на выходной день. Поэтому, по законодательству он переносится на ближайший следующий после него рабочий день.

То есть, 8 июня в Украине будет официальный выходной день. В связи с праздником украинцы будут отдыхать три дня: с 6 по 8 июня.

Как сообщали Українські Новини, в связи с двумя государственными праздниками, украинцы в июне будут дополнительно отдыхать. В июне будет 12 официальных выходных дней, среди которых 10 из них будут обыкновенными календарными выходными, а 20 дней будут рабочими.

Летом 2020 года ожидается аномальная жара и катаклизмы: синоптики "Укргидрометцентра" сделали прогноз погоды на 3 месяца. Украинцев ожидает жаркое лето с большим количеством дней с высокой температурой — 25-30 градусов и выше.