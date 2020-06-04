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04 июня 2020, четверг, 06:05 143
Lifestyle 2020-06-04T06:45:03+03:00
Українські Новини
На Троицу украинцы будут отдыхать 3 дня

На Троицу украинцы будут отдыхать 3 дня

Ирина Николенко
Троица, Выходные в июне, официальные праздники, Выходные 2020, Православные праздники
Троица 2020 - украинцы будут отдыхать на праздник 3 дня. Фото: ulet.pro
Троица 2020 - украинцы будут отдыхать на праздник 3 дня. Фото: ulet.pro

В первый месяц лета, православные христиане будут отмечать праздник Троица 7 июня. В связи с этим украинцы получат дополнительный выходной и будут отдыхать 3 дня – с 6 по 8 июня, передают Українські Новини.

7 июня православные христиане будут отмечать Троицу. Праздник припадает в воскресенье, на выходной день. Поэтому, по законодательству он переносится на ближайший следующий после него рабочий день.

То есть, 8 июня в Украине будет официальный выходной день. В связи с праздником украинцы будут отдыхать три дня: с 6 по 8 июня.

Как сообщали Українські Новини, в связи с двумя государственными праздниками, украинцы в июне будут дополнительно отдыхать. В июне будет 12 официальных выходных дней, среди которых 10 из них будут обыкновенными календарными выходными, а 20 дней будут рабочими.

Летом 2020 года ожидается аномальная жара и катаклизмы: синоптики "Укргидрометцентра" сделали прогноз погоды на 3 месяца. Украинцев ожидает жаркое лето с большим количеством дней с высокой температурой — 25-30 градусов и выше.

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