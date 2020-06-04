Зеленский наелся в Каменце-Подольском "самой вкусной в его жизни" грибной юшкой

Президент Украины Владимир Зеленский, который уже размял кости, во время визита в Каменц-Подольский не надел маску в кафе. Он опубликовал фото застолья в своем Инстаграме в четверг, 4 июня.

На опубликованном селфи Зеленский сфотографировал себя во время обеда перед тарелкой, держа ложку супа.

"Традиционная украинская грибная юшка в Каменце-Подольском – это высший пилотаж. Такой вкусной еще нигде не пробовал. Советую всем!" — пишет украинский президент.

Как сообщали Українські Новини, Президент уже второй раз за эту неделю замечен в кафе без средств индивидуальной защиты. Накануне, в среду, он посетил Хмельницкую область и зашел в одно из заведений и пил с чиновниками кофе в местной кофейне.

Но заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Зеленский не просто пил кофе, а инспектировал заведение на предмет готовности к ослаблению карантина. Ляшко считает, что это не было нарушеним. сам Зеленский заявил, что готов заплатить штраф, если что-то нарушил.