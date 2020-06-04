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04 июня 2020, четверг, 16:54 15
Президент 2020-06-04T16:55:16+03:00
Українські Новини
Зеленский наелся в Каменце-Подольском "самой вкусной в его жизни" грибной юшкой

Зеленский наелся в Каменце-Подольском "самой вкусной в его жизни" грибной юшкой

Ольга Фандорина
Президент, Каменец-Подольский, Владимир Зеленский, Грибной суп
Зеленский и еда. Фото: instagram.com/zelenskiy_official
Зеленский и еда. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский, который уже размял кости, во время визита в Каменц-Подольский не надел маску в кафе. Он опубликовал фото застолья в своем Инстаграме в четверг, 4 июня.

На опубликованном селфи Зеленский сфотографировал себя во время обеда перед тарелкой, держа ложку супа.

"Традиционная украинская грибная юшка в Каменце-Подольском – это высший пилотаж. Такой вкусной еще нигде не пробовал. Советую всем!" — пишет украинский президент.

 
 
 
 
 
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Традиційна українська грибна юшка в Кам’янці-Подільському – це вищий пілотаж. Такої смачної ще ніде не куштував. Раджу всім!

Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Как сообщали Українські Новини, Президент уже второй раз за эту неделю замечен в кафе без средств индивидуальной защиты. Накануне, в среду, он посетил Хмельницкую область и зашел в одно из заведений и пил с чиновниками кофе в местной кофейне.

Но заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Зеленский не просто пил кофе, а инспектировал заведение на предмет готовности к ослаблению карантина. Ляшко считает, что это не было нарушеним.  сам Зеленский заявил, что готов заплатить штраф, если что-то нарушил. 

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