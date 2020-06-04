подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
04 июня 2020, четверг, 13:39 3840
Общество 2020-06-04T14:12:06+03:00
Українські Новини
Грушевского остановилась в пробках из-за митинга "евробляхеров" под Кабмином

Грушевского остановилась в пробках из-за митинга "евробляхеров" под Кабмином

Ирина Николенко
Киев, Нацполиция, Евробляхи, растаможка евроблях, Пробки в Киеве, Митинг в Киеве

В то время, как сегодня Верховная Рада назначила новый состав Кабинета Министров, под зданием правительства несколько сотен владельцев машин с иностранной регистрацией устроили акцию протеста. Митингующие требуют сделать доступную растаможку авто, передают Українські Новини.

Участники митинга припарковали свои автомобили вдоль улицы Грушевского напротив здания Кабинета Министров. Периодически они сигналят в клаксоны своих авто.

Митингующие также выдвинули три требования:

  1. Немедленно предоставить выводы относительно Комплексного закона о Доступной растаможке, для дальнейшего голосования в комитете и Верховной Раде.
  2. Прекратить "террор" граждан Украины, которые ездят на авто с европейской регистрацией в Мариуполе.
  3. Проконтролировать прекращение "издевательства таможенников" над гражданами Украины в Закарпатье, приезжающих с заработков из Европы.

Движение транспорта на улице не перекрыли. Но из-за митинга в правительственном квартале на Грушевского возникли пробки в обе стороны.

Пробки на Грушевского. Скриншот: Google КартыПробки на Грушевского. Скриншот: Google Карты

Также полицейские вместе с военнослужащими Национальной гвардии усилили меры безопасности в правительственном квартале.

Ранее Українські Новини сообщали, украинцы могут зарегистрировать авто в передвижном сервисном центре МВД: график работы.

Украинцы могут оформить автомобиль на другого водителя в режиме онлайн: инструкция.

Больше новостей о: Киев Нацполиция Евробляхи растаможка евроблях Пробки в Киеве Митинг в Киеве

Список областей, не соответствующих критериям смяг...
В среду утром Киев сковали масштабные пробки. Где ...
Полиция задержала еще 13 участников стрельбы в Бро...
В Киеве прошел митинг в поддержку украинца, которы...
Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос 10 июня
Ткаченко назначили министром культуры и информполитики
Новости
В Раде отозвали кандидатуру Абрамовского с должности замминистра энергетики и окружающей среды, — депутат 13:52
Почтовая доставка лекарств является жизненно важной услугой, – эксперты 13:50
Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос 10 июня 13:40
Митинг
Грушевского остановилась в пробках из-за митинга "евробляхеров" под Кабмином 13:39
"Приват24" возобновил работу после временного сбоя 13:35
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
МАУ изменит тарифы после возобновления полетов 07:30
В Украине "запустились" пригородные электрички: сколько людей перевезли в 1 день лета 17:33
Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий в июне 594,8 миллиона гривен 17:30 Инфографика
Почему в украинских магазинах продают импортные овощи по "космическим" ценам, – эксперты 07:02
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
В бюджете не предусмотрено денег для Совета реформ, куда назначили Саакашвили 07:07 Документ
МАУ изменит тарифы после возобновления полетов 07:30
Мышь. Фото: zaknews.in.ua
Мыши с именами и должностями ответят: из-за пропажи зерна из Госрезерва завели уголовное дело 19:26
Первый зам Офиса Президента Трофимов заработал 625 тыс. гривен, а машину купил за 710 тыс. гривен 21:59
больше новостей
"Не нарушал, а проверял", – главный санврач заступился за Зеленского в Хмельницком
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok