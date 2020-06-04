Грушевского остановилась в пробках из-за митинга "евробляхеров" под Кабмином

В то время, как сегодня Верховная Рада назначила новый состав Кабинета Министров, под зданием правительства несколько сотен владельцев машин с иностранной регистрацией устроили акцию протеста. Митингующие требуют сделать доступную растаможку авто, передают Українські Новини.

Участники митинга припарковали свои автомобили вдоль улицы Грушевского напротив здания Кабинета Министров. Периодически они сигналят в клаксоны своих авто.

Митингующие также выдвинули три требования:

Немедленно предоставить выводы относительно Комплексного закона о Доступной растаможке, для дальнейшего голосования в комитете и Верховной Раде. Прекратить "террор" граждан Украины, которые ездят на авто с европейской регистрацией в Мариуполе. Проконтролировать прекращение "издевательства таможенников" над гражданами Украины в Закарпатье, приезжающих с заработков из Европы.

Движение транспорта на улице не перекрыли. Но из-за митинга в правительственном квартале на Грушевского возникли пробки в обе стороны.

Пробки на Грушевского. Скриншот: Google Карты

Также полицейские вместе с военнослужащими Национальной гвардии усилили меры безопасности в правительственном квартале.

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Ранее Українські Новини сообщали, украинцы могут зарегистрировать авто в передвижном сервисном центре МВД: график работы.

Украинцы могут оформить автомобиль на другого водителя в режиме онлайн: инструкция.