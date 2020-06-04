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  • Над Аваковым сгустились тучи; отчество разрешили менять, но "матчество" пока нельзя
04 июня 2020, четверг, 07:00 183 Новости дня
Политика 2020-06-04T07:00:01+03:00
Українські Новини
Над Аваковым сгустились тучи; отчество разрешили менять, но "матчество" пока нельзя

Над Аваковым сгустились тучи; отчество разрешили менять, но "матчество" пока нельзя

Денис Иванеско
МВД, Троица, Арсен Аваков, ГБР, допрос Порошенко, Главное за день, Смена отчества, Дело Байдена и Шокина, открытие ресторанов, Изнасилование в Кагарлыке, Перестрелка в Броварах, Отпуск в Украине, Матчество

В пятницу откроются рестораны, бары, кафе и весь общепит. Можно будет не мерзнуть как сейчас на летних площадках, а посидеть в зале с обслуживанием. За 3 месяца карантина рестораторы заготовили миллионы новинок - помогите бизнесу - сходите на обед)

В пятницу же обещают возобновить авиасообщение.

Если заграничный отпуск после карантина вам пока не по карману (вот, кстати, список куда уже пускают и можно улететь) - внимательно выбирайте куда поехать в Украине. Вода на пляжах Николаева стала ядовито-зеленой - посмотрите фото. А на черноморских пляжах Одессы купаться не рекомендуют врачи - морская вода не соответствует санитарным нормам. 

Порошенко снова вызвали на допрос в ГБР. В этот раз на 10 июня по делу Байдена. Если раньше угрозы силовиков были похожи на драму, то сейчас это скорее бесконечная мыльная опера. Они только обещают силовой привод, а зрители устали ждать и хлопать.

Депутаты вызвали в Раду на ковер министра МВД Авакова. 
Он должен отчитаться по резонансным делам: изнасилование полицейскими прямо в участке Кагарлыка молодой девушки и по массовой стрельбе в Броварах. Эти два случая окончательно поставили крест на "успешной" реформе полиции - она мало чем отличается от милиции.

В Слуге народа прямо говорят, что время Авакова вышло. Голос собирает подписи за его отставку. ЕС Порошенко готов голосовать.

Аваков явно засиделся в своем кресле - он установил рекорд Украины по продолжительности пребывания в должности - 6 лет. Это больше, чем Кравченко и два захода в МВД Луценко.

Рада разрешила гражданам менять не только имя и фамилию, но и отчество. Хотя в законе ограничений для отчества нет, взять за основу имя матери пока нельзя,  - поясняет автор закона. Опция по неймингу доступна по достижении 16 лет. Может и нужное дело, но разве первоочередное после 3 месячного карантина? Прямо решительная структурная реформа.

В воскресенье - большой православный праздник - Троица.

Поэтому в понедельник будет выходной.
 
Дожди будут лить еще неделю. Но уже не проливные, а кратковременные грозы.

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