Летний отпуск. В какие страны Европы можно полететь в этом году

С 1 июля Турция возобновит регулярные туристические рейсы из Украины, а это значит, что на этот месяц уже можно планировать летный отдых. О намерениях страны рассказал министр иностранных дел Турецкой республики Мевлют Чавушоглу в разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Но это далеко не последняя страна, куда можно полететь отдыхать.

Греция. С 15 июня страна начнет принимать туристов из 11 стран, в число которых Украина не попала. Но украинцы все равно смогут полететь на отдых туда, но им придется рассчитывать на 14-дневный карантин по прилету.

Кипр. Страна готова принимать туристов с 16 июня, но при условии, что туристы будут проходить тест на коронавирус за трое суток до прилета на остров. В Украине это направление до карантина было одним из самых популярных.

Австрия. 22 июня компания Austrian Airlines планирует снова возить людей из Вены в Киев. В этот же день страна возобновит авиасообщение с Белградом, Грацом, Инсбруком, Кошицей, Миланом, Ниццой, Прагой, Сплитом и Варшавой.

Грузия. Страна хочет открыть свое небо с 1 июля. Но когда возобновят авиасообщение с Украиной, пока неизвестно. Скорее всего, перелеты из Киева в Тбилиси запустят одними из первых. Украинские авиакомпании уже обратились к грузинской стороне с заявлением о готовности возобновить полеты.

Хорватия. Как и на Кипр, украинцы летали сюда особенно часто. Авиаперелеты в эту страну возобновятся одними из первых, правда, когда именно, неизвестно. Но пока Хорватия пускает к себе только граждан десятка государств, но обещает расширить список.

Что касается Италии и Испании, которые существенно пострадали от пандемии, то Украина пока не планирует возобновлять с ними авиасообщение.

Как сообщали Українські Новини, Министерство иностранных дел Украины уже выясняло планы зарубежных стран по возобновлению регулярного авиасообщения.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко посоветовал украинцам хорошенько подумать, стоит ли по окончании эпидемии коронавируса и отмены карантина отправляться на отдых в Европу.