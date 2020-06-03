Ледяной циклон сменит резкое потепление: синоптик предупредила о смене погоды

В то время, как синоптики дали прогноз на лето-2020 в Украине с аномальной жарой и природными катаклизмами, в среду, 3 июня дожди охватят большинство областей Украины. Об этом на странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, циклон прочно засел на территории Украины. "Его центр и в дальнейшем будет находиться над западной частью Украины.Дожди охватят большинство областей. Но все же антициклоническая полоса высокого атмосферного давления с Черного моря сошлет своих разведчиков вглубь Украины: просветления, прояснения возможные вдоль полосы от Сумщины, Харьковщины через Днепропетровскую в Запорожье", - сообщила синоптик. Ветер в среду ожидается с юга и это дает нам теплую надежду. Скорость ветра в пределах 3-10 м \/ с. "3 июня ночью еще будет холодно, +5… +9 градусов, на юге и востоке до +12 градусов. Завтра днем самая высокая температура воздуха ожидается на востоке Украины и в Днепропетровской области, +17… +23 градуса. Холоднее всего будет в западных областях, +11… +14 градусов. На остальной нашей территории +13… +19 градусов", — написала синоптик. По словам Диденко, в Киеве, 3 июня дождь более вероятен во второй половине дня. Ночью холодно, +6… +8 градусов, днем в среду потеплеет до +17 градусов. Тем временем, с 5 июня синоптик прогнозирует приход в страну тепла. Как сообщали Українські Новини, ранее синоптик рассказала, когда в Украину придет лето.