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03 июня 2020, среда, 06:10 235 Карта
Жизнь 2020-06-03T08:45:01+03:00
Українські Новини
Ледяной циклон сменит резкое потепление: синоптик предупредила о смене погоды

Ледяной циклон сменит резкое потепление: синоптик предупредила о смене погоды

Надежда Комендантова
Погода, Потепление, Прогноз, Циклон, Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, Наталка Диденко, погода летом, погода в июне
Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay
Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay

В то время, как синоптики дали прогноз на лето-2020 в Украине с аномальной жарой и природными катаклизмами, в среду, 3 июня дожди охватят большинство областей Украины.

Об этом на странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, циклон прочно засел на территории Украины. 

"Его центр и в дальнейшем будет находиться над западной частью Украины.

Дожди охватят большинство областей. Но все же антициклоническая полоса высокого атмосферного давления с Черного моря сошлет своих разведчиков вглубь Украины: просветления, прояснения возможные вдоль полосы от Сумщины, Харьковщины через Днепропетровскую в Запорожье", - сообщила синоптик.

Ветер в среду ожидается с юга и это дает нам теплую надежду. Скорость ветра в пределах 3-10 м / с.

"3 июня ночью еще будет холодно, +5… +9 градусов, на юге и востоке до +12 градусов. Завтра днем ​​самая высокая температура воздуха ожидается на востоке Украины и в Днепропетровской области, +17… +23 градуса. Холоднее всего будет в западных областях, +11… +14 градусов. На остальной нашей территории +13… +19 градусов", — написала синоптик.

По словам Диденко, в Киеве, 3 июня дождь более вероятен во второй половине дня. Ночью холодно, +6… +8 градусов, днем ​​в среду потеплеет до +17 градусов.

Тем временем, с 5 июня синоптик прогнозирует приход в страну тепла. 

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптик рассказала, когда в Украину придет лето.

 

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