6 июня православные христиане отмечают Родительскую субботу. Традиции поминального дня на Троицу

Родительская суббота – это поминальный день, который празднуют накануне Троицы. В этот день верующие молятся за своих родных, знакомых и умерших. В этом году поминальный день припадает на 6 июня.

Троица – это один из крупнейших православных праздников. Поминальный день – это его канун, когда молятся за упокой душ усопших. Поминают в этот день не только тех, кого знал лично, но и всех христиан, которые отошли в мир иной. В храмах проводятся богослужения, а на могилы приносят ветки свежей зелени.

В этот день принято раздавать милостыню бедным и устраивать для неимущих обеды. Также принято молиться за тех, у кого не осталось родни и помянуть их некому.

Традиции на Родительскую субботу

К Родительской субботе готовились заранее: в пятницу в церкви проводилась великая панихида – парастас. С утра служили заупокойную Божественную литургию, а после нее — общую панихиду. Чтобы помянуть родственников, достаточно было написать на листочке его имя и передать священнику, чтобы он упомянул его во время молитвы.

Верующие приносят в церкви красное вино, конфеты, крупы и хлеб, чтобы после богослужения это все раздали нуждающимся. После службы люди идут на кладбище и наводят там порядок и раздают милостыню.

Священнослужители говорят, что сходить в церковь важнее, чем на кладбище, но в этом году призывают оставаться дома. Достаточно самому прочитать молитву у иконостаса.

Запреты в поминальную субботу

Как и на Троицу, в этот день нежелательно физически работать за исключением уборки дома. Жилье украшают травами и цветами, забрасывают пол растениями. Нельзя заниматься рукоделием и стирать, а еще – купаться в реках и озерах. Это поминальный день, поэтому шумное веселье тоже нужно отложить.

Во время поминального обеда нежелательно употреблять крепкие напитки. Приветствуется немного выпить красного вина. На кладбище оставлять угощения, сигареты или алкоголь не принято.

Хотя Троицкая поминальная суббота, является поминальным днем, не нужно в этот день предаваться грусти и плакать.Смерть — это всего лишь переход с одной жизни в другую. Необходимо помнить, что усопшие перешли в мир иной и стали ближе к Богу.

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