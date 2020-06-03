Вода на пляжах Николаева стала ядовито-зеленой

Аномалия в Николаеве. Фото: Contact Center при Миколаївській міській раді

Аномалия в Николаеве. Фото: Contact Center при Миколаївській міській раді

Перед открытием пляжного сезона в Украине, вода в реке на пляже Николаева окрасилась в ядовито-зеленый цвет. Об этом сообщила журналист Наталия Белова на странице Contact Center при Николаевском горсовете в Facebook.

Также журналист опубликовала фото с зеленой водой и трубой неизвестного назначения возле пляжа.

"Пляж Чайка в Корабельном районе, 2 июня. Кто в городе занимается экологией? Что это?", - написала журналист.

Горожане в комментариях предполагают, что причиной этого стало цветение водорослей, которое из-за природных аномалий сдвинулось на более ранний срок.

Зеленая вода. Фото: Contact Center при Миколаївській міській раді

Пляж в Николаеве. Фото: Contact Center при Миколаївській міській раді

Аномалия в Николаеве. Фото: Contact Center при Миколаївській міській раді

Николаевский пляж с зеленой водой. Фото: Contact Center при Миколаївській міській раді

Тем временем, на пляжах Одессы лучше не купаться: черноморская вода не соответствует санитарным нормам.

А также медик, представитель Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Наталья Кожан не поддерживает намерение Министерства здравоохранения разрешить открытие пляжей. Она полагает, что люди не будут соблюдать номры безопасности.