подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
03 июня 2020, среда, 13:24 225
Общество 2020-06-03T15:15:02+03:00
Українські Новини
Вода на пляжах Николаева стала ядовито-зеленой

Вода на пляжах Николаева стала ядовито-зеленой

Ольга Фандорина
Вода, Николаев, Пляж, Цветение, Пляжный сезон
Аномалия в Николаеве. Фото: Contact Center при Миколаївській міській раді
Аномалия в Николаеве. Фото: Contact Center при Миколаївській міській раді

Перед открытием пляжного сезона в Украине, вода в реке на пляже Николаева окрасилась в ядовито-зеленый цвет. Об этом сообщила журналист Наталия Белова на странице Contact Center при Николаевском горсовете в Facebook.

Также журналист опубликовала фото с зеленой водой и трубой неизвестного назначения возле пляжа.

"Пляж Чайка в Корабельном районе, 2 июня. Кто в городе занимается экологией? Что это?", - написала журналист.

Горожане в комментариях предполагают, что причиной этого стало цветение водорослей, которое из-за природных аномалий сдвинулось на более ранний срок.

Зеленая вода. Фото: Contact Center при Миколаївській міській радіЗеленая вода. Фото: Contact Center при Миколаївській міській раді

Пляж в Николаеве. Фото: Contact Center при Миколаївській міській радіПляж в Николаеве. Фото: Contact Center при Миколаївській міській раді

Аномалия в Николаеве. Фото: Contact Center при Миколаївській міській радіАномалия в Николаеве. Фото: Contact Center при Миколаївській міській раді

Николаевский пляж с зеленой водой. Фото: Contact Center при Миколаївській міській радіНиколаевский пляж с зеленой водой. Фото: Contact Center при Миколаївській міській раді

Тем временем, на пляжах Одессы лучше не купаться: черноморская вода не соответствует санитарным нормам.

А также медик, представитель Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Наталья Кожан не поддерживает намерение Министерства здравоохранения разрешить открытие пляжей. Она полагает, что люди не будут соблюдать номры безопасности.

Больше новостей о: Вода Николаев Пляж Цветение Пляжный сезон

Пляжный сезон в Киеве собираются открыть, когда во...
Киевские пляжи готовят к купальному сезону, будет ...
Украина не будет помогать России решать вопрос с в...
Под Киевом в "Добропарке" расцвели миллионы тюльпа...
Смягчение карантина. С 5 июня разрешено сидеть в помещениях ресторанов
С 5 июня Украина запускает внутренние авиаперелеты, — Шмыгаль
Новости
"Слуга народа" вызвала Авакова отчитаться за Кагарлык и Бровары 15:23
В "коронавирусной" Бразилии ослабляют карантин, несмотря на пик смертности и заболеваемости COVID-19 15:21
Кабмин предлагает Раде назначать пенсии по возрасту автоматически и вести электронный учет трудового стажа 15:19
Кабмин с 5 июня разрешил церковные богослужения, но с соблюдением дистанции 15:09
128 человек уже заплатили штрафы за превышение скорости с 1 июня, - Геращенко 15:07
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
МАУ изменит тарифы после возобновления полетов 07:30
Почему в украинских магазинах продают импортные овощи по "космическим" ценам, – эксперты 07:02
В Украине "запустились" пригородные электрички: сколько людей перевезли в 1 день лета 17:33
Украина не намерена понижать пенсионный возраст 15:19
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
Внезапно умер украинский джазмен Руслан Егоров 12:24
В бюджете не предусмотрено денег для Совета реформ, куда назначили Саакашвили 07:07 Документ
Пусть сдохнут, – скандальный львовский телеведущий о жителях Донбасса и Крыма 06:22 Видео
В Госрезерве "мыши съели" зерна на 800 млн гривен, - МВД 17:35
больше новостей
Рада намерена разрешить достигшим 16 лет лицам менять отчество
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok