Кабмин разрешил с 5 июня сидеть в помещениях ресторанов, но с дистанцией 1,5 метра

После того, как ресторанам разрешили принимать посетителей на летних площадках, Кабмин разрешил открыть и сами помещения ресторанов с 5 июня. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини. "Разрешить с 5 июня работу заведений общественного питания, в частности, прием посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мер", - прокомментировал министр здравоохранения Максим Степанов. При этом в случае несоответствия эпидситуации в конкретной области критериям смягчения карантина в течении 3 дней подряд соответствующая областная комиссия по вопросам техногенно-экологической ситуации и чрезвычайным ситуациям имеет право принять решение об отмене некоторых смягчений. Согласно обнародованному депутатом Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексеем Гончаренко в своем Telegram тексту постановления, рестораны смогут работать при условии установки сидений в 1,5 метрах друг от друга и чтобы за столом сидели не более 4 клиентов. Как сообщали Українськi Новини, согласно постановлению МОЗ, столики на летних площадках должны находиться на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга и за ними могут сидать не более двух человек. В связи с этим ресторатор Ольга Насонова заявляет, что от смягчения карантина выиграли рестораны с большими летними площадками на окраинах.