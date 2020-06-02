Время Авакова вышло, — депутат "Слуги народа"

Во фракции "Слуга народа" практически все депутаты недовольны работой министра внутренних дел Арсена Авакова, который дольше всех возглавляет МВД. Об этом сказал депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко с трибуны парламента, передают Українськi Новини.

"Я сейчас заявляю всей стране, всем гражданам, что во фракции "Слуга народа" практически все депутаты не удовлетворены работой министерства внутренних дел... Этот бардак надо прекращать, набраться сил, перестать бояться и отправить Авакова в отставку", - сказал депутат.

Евгений Шевченко добавил, что время главы МВД "вышло".

"Когда-то он был возможно эффективным министром, но время меняется, и ситуация в стране изменилась. Поэтому я прошу всех народных депутатов, которым есть что сказать своим избирателям, которые не боятся, которые чувствуют ответственность перед народом Украины, присоединиться к этому движению против Авакова и покончить с этим беспорядком, который присутствует на улицах Украины", - заявил Шевченко.



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