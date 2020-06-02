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02 июня 2020, вторник, 14:48 1934
Силовые структуры 2020-06-02T16:45:02+03:00
Українські Новини
Время Авакова вышло, — депутат "Слуги народа"

Время Авакова вышло, — депутат "Слуги народа"

Валерия Драгомирова
МВД, Арсен Аваков, Слуга народа, Евгений Шевченко, Отставка Авакова
Аваков. Фото: Styler
Аваков. Фото: Styler

Во фракции "Слуга народа" практически все депутаты недовольны работой министра внутренних дел Арсена Авакова, который дольше всех возглавляет МВД. Об этом сказал депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко с трибуны парламента, передают Українськi Новини.

"Я сейчас заявляю всей стране, всем гражданам, что во фракции "Слуга народа" практически все депутаты не удовлетворены работой министерства внутренних дел... Этот бардак надо прекращать, набраться сил, перестать бояться и отправить Авакова в отставку", - сказал депутат. 

Евгений Шевченко добавил, что время главы МВД "вышло".

"Когда-то он был возможно эффективным министром, но время меняется, и ситуация в стране изменилась. Поэтому я прошу всех народных депутатов, которым есть что сказать своим избирателям, которые не боятся, которые чувствуют ответственность перед народом Украины, присоединиться к этому движению против Авакова и покончить с этим беспорядком, который присутствует на улицах Украины", - заявил Шевченко.

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26 мая Голосеевский районный суд Киева арестовал оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции Управления Нацполиции в Киевской области по подозрению в изнасиловании женщины и избиении мужчины.

1 июня Броварской суд арестовал 20 лиц, задержанных в ходе стрельбы в Броварах Киевской области, на 60 дней ареста без права внесения залога.

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