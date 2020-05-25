Одним из копов-насильников в Кагарлыке оказался атошник из Львовской области

Одним из подозреваемых в изнасиловании и избиении 26-летней девушки в городе Кагарлык Киевской области является бывший участник АТО Николай Кузив.

Об этом сообщает "Страна".

35-летний Николай Кузив, теперь уже экс-начальник сектора криминальной полиции, имеет жену и двоих детей. Он родом из Львовской области, во время АТО служил в Мариуполе. В Facebook у Кузива есть фото в военной форме и с армейским оружием.

Также о нем упоминается на сайте мариупольской полиции. Там говорится, что он поехал воевать на Донбасс, где потом пошел работать в полицию начальником уголовного розыска Левобережного района Мариуполя.

Кроме того, там его даже отмечали за примерную службу.

"В Мариуполе он встретил много единомышленников, подружился с коллегами. А дома его ждут жена и двое сыновей. Старшему не более семи лет, младшему - три месяца. Родных он видит в течение нескольких дней раз в полгода. Признается, что очень скучает, и надеется на установление мира, чтобы вернуться к близким. Пока же в его планах служба в зоне АТО", - цитирует "героя" сайт местной полиции.

Бывший сотрудник полиции, подозреваемый в изнасиловании и пытках, Николай Кузив.

Как сообщали Українські Новини, ледователи Государственного бюро расследований задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыцкого отделения полиции Обуховского отдела полиции Управления Нацполиции в Киевской области по подозрению в изнасиловании и пытках.

24 мая в больницу города Кагарлык обратилась 26-летняя девушка и сообщила, что ее избили и изнасиловали сотрудники полиции. По словам потерпевшей, ее доставили в отделение полиции для дачи показаний свидетеля по делу кражи.