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25 мая 2020, понедельник, 19:15 157
Силовые структуры 2020-05-25T19:17:07+03:00
Українські Новини
Одним из копов-насильников в Кагарлыке оказался атошник из Львовской области

Одним из копов-насильников в Кагарлыке оказался атошник из Львовской области

Надежда Комендантова
Полиция, Полицейские, Кагарлыкский район, Изнасилование в Кагарлыке
Участник АТО Николай Кузив подозревается в изнасиловании и пытках. Фото: Facebook/ Николай Кузив
Участник АТО Николай Кузив подозревается в изнасиловании и пытках. Фото: Facebook/ Николай Кузив

Одним из подозреваемых в изнасиловании и избиении 26-летней девушки в городе Кагарлык Киевской области является бывший участник АТО Николай Кузив.

Об этом сообщает "Страна".

35-летний Николай Кузив, теперь уже экс-начальник сектора криминальной полиции, имеет жену и двоих детей. Он родом из Львовской области, во время АТО служил в Мариуполе. В Facebook у Кузива есть фото в военной форме и с армейским оружием.

Также о нем упоминается на сайте мариупольской полиции. Там говорится, что он поехал воевать на Донбасс, где потом пошел работать в полицию начальником уголовного розыска Левобережного района Мариуполя.

Кроме того, там его даже отмечали за примерную службу.

"В Мариуполе он встретил много единомышленников, подружился с коллегами. А дома его ждут жена и двое сыновей. Старшему не более семи лет, младшему - три месяца. Родных он видит в течение нескольких дней раз в полгода. Признается, что очень скучает, и надеется на установление мира, чтобы вернуться к близким. Пока же в его планах служба в зоне АТО", - цитирует "героя" сайт местной полиции.

Бывший сотрудник полиции, подозреваемый в изнасиловании и пытках, Николай Кузив. Бывший сотрудник полиции, подозреваемый в изнасиловании и пытках, Николай Кузив.

Как сообщали Українські Новини, ледователи Государственного бюро расследований задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыцкого отделения полиции Обуховского отдела полиции Управления Нацполиции в Киевской области по подозрению в изнасиловании и пытках.

24 мая в больницу города Кагарлык обратилась 26-летняя девушка и сообщила, что ее избили и изнасиловали сотрудники полиции. По словам потерпевшей, ее доставили в отделение полиции для дачи показаний свидетеля по делу кражи.

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