С 5 июня Украина запускает внутренние авиаперелеты, — Шмыгаль

После того, как Украина перешла на очередной этап ослабления карантина, Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что возобновление внутренних авиаперелетов и обслуживание ресторанами и кафе посетителей в помещении будет разрешено с 5 июня.

Об этом он сообщил в ходе заседания правительства в среду, передают Українськi Новини.

"С 5 июня мы запустим внутренние авиаперелеты... Также мы хотим, чтобы с 5 июня кафе и рестораны начали принимать посетителей внутри заведений", - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что дальнейшие ослабления карантинных ограничений стали возможны благодаря стабильной эпидемиологической ситуации в ряде областей.

При этом продолжают действовать правилапо соблюдению социальной дистанции и дезинфекции.

Согласно обнародованному депутатом Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексеем Гончаренко в своем Telegram тексту постановления, рестораны смогут работать при условии установки сидений в 1,5 метрах друг от друга и чтобы за столом сидели не более 4 клиентов.

Также в силе остается план по возобновлению международных авиаперевозок с 15 июня.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Кабинет Министров планировал разрешить кафе и ресторанам принимать посетителей внутри помещений с 5 июня.

В мае министр инфраструктуры Владислав Криклий представил поэтапный план возобновления регулярного пассажирского сообщения, согласно которому на 1-м этапе будут запущены внутренние авиарейсы и 42 пары поездов "Интерсити+".