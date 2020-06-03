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03 июня 2020, среда, 14:55 43 Дополнено
Транспорт 2020-06-03T15:23:42+03:00
Українські Новини
С 5 июня Украина запускает внутренние авиаперелеты, — Шмыгаль

С 5 июня Украина запускает внутренние авиаперелеты, — Шмыгаль

Кира Молчанова
Кабмин, Авиасообщение, Денис Шмыгаль, ослабление карантина
Самолет. Фото: Pixabay
Самолет. Фото: Pixabay

После того, как Украина перешла на очередной этап ослабления карантина, Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что возобновление внутренних авиаперелетов и обслуживание ресторанами и кафе посетителей в помещении будет разрешено с 5 июня.

Об этом он сообщил в ходе заседания правительства в среду, передают Українськi Новини.

"С 5 июня мы запустим внутренние авиаперелеты... Также мы хотим, чтобы с 5 июня кафе и рестораны начали принимать посетителей внутри заведений", - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что дальнейшие ослабления карантинных ограничений стали возможны благодаря стабильной эпидемиологической ситуации в ряде областей.

При этом продолжают действовать правилапо соблюдению социальной дистанции и дезинфекции.

Согласно обнародованному депутатом Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексеем Гончаренко в своем Telegram тексту постановления, рестораны смогут работать при условии установки сидений в 1,5 метрах друг от друга и чтобы за столом сидели не более 4 клиентов.

Также в силе остается план по возобновлению международных авиаперевозок с 15 июня.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Кабинет Министров планировал разрешить кафе и ресторанам принимать посетителей внутри помещений с 5 июня.

В мае министр инфраструктуры Владислав Криклий представил поэтапный план возобновления регулярного пассажирского сообщения, согласно которому на 1-м этапе будут запущены внутренние авиарейсы и 42 пары поездов "Интерсити+".

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