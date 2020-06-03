подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
03 июня 2020, среда, 20:39 512
Верховная Рада и партии 2020-06-03T20:40:15+03:00
Українські Новини
"Матчества" не будет. Депутат рассказал, что предусматривает законопроект о смене отчества

"Матчества" не будет. Депутат рассказал, что предусматривает законопроект о смене отчества

Валерия Драгомирова
Слуга народа, Александр Мережко, Смена отчества, Отчество
Паспорт Украины. Фото: Vgorode
Паспорт Украины. Фото: Vgorode

Законопроектом №2450, принятым Верховной Радой в среду в 1-м чтении, предлагается его изменение только в мужском роде на любое имя отца.

Об этом Українським Новинам сообщил один из инициаторов законопроекта, депутат Рады Александр Мережко (фракция "Слуга народа").

"Про "матчество" речь даже не идет. Просто человек достигший 16 лет может изменить отчество ... Речь идет только об отчестве мужского имени. И человек может выбрать любое имя", - написал он.

Согласно слов Мережко, что ранее Европейским судом по правам человека было принято решение связанное с соответствующим вопросом о предоставлении такой возможности для граждан.

"Разные ситуации в жизни могут быть и надо дать право самому человеку решать, что делать", - добавил он.

Он отмечает, что причиной написания и принятия за основу этого законопроекта является предоставление возможности человеку изменить отчество на имя отчима или наоборот, на имя биологического отца при желании.

Как сообщали Україські Новини, 247 депутатов Рады проголосовали за основу законопроект о разрешении физическим лицам на собственное усмотрение сменять отчество.


Ранее СМИ сообщали, что украинцам разрешат менять отчество и называться по матери

Больше новостей о: Слуга народа Александр Мережко Смена отчества Отчество

Кабмин разрешил с 5 июня сидеть в помещениях ресторанов, но с дистанцией 1,5 метра
Летальность от коронавируса в Украине выросла до 3%
Новости
"Матчества" не будет. Депутат рассказал, что предусматривает законопроект о смене отчества 20:39
Чтобы попасть в Грузию, туристы должны предоставить негативные ПЦР-тесты на коронавирус 20:37
Что известно о Романе Абрамовском, который может возглавить Минэкологии 20:34
ГБР хочет закупить 60 наручников по 1,1 тыс. гривен за штуку 19:57
На молочную корову 5 тысяч гривен: фермеры получат спецдотации от Кабмина 19:56
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
МАУ изменит тарифы после возобновления полетов 07:30
Почему в украинских магазинах продают импортные овощи по "космическим" ценам, – эксперты 07:02
В Украине "запустились" пригородные электрички: сколько людей перевезли в 1 день лета 17:33
Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий в июне 594,8 миллиона гривен 17:30 Инфографика
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
Ткаченко превратил Одесскую киностудию в кладбище, - обращение "Гильдии кинематографистов Одессы" к Зеленскому 13:48
Внезапно умер украинский джазмен Руслан Егоров 12:24
Пусть сдохнут, – скандальный львовский телеведущий о жителях Донбасса и Крыма 06:22 Видео
В бюджете не предусмотрено денег для Совета реформ, куда назначили Саакашвили 07:07 Документ
больше новостей
С 5 июня Украина запускает внутренние авиаперелеты, — Шмыгаль
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok