"Матчества" не будет. Депутат рассказал, что предусматривает законопроект о смене отчества

Законопроектом №2450, принятым Верховной Радой в среду в 1-м чтении, предлагается его изменение только в мужском роде на любое имя отца.

Об этом Українським Новинам сообщил один из инициаторов законопроекта, депутат Рады Александр Мережко (фракция "Слуга народа").

"Про "матчество" речь даже не идет. Просто человек достигший 16 лет может изменить отчество ... Речь идет только об отчестве мужского имени. И человек может выбрать любое имя", - написал он.

Согласно слов Мережко, что ранее Европейским судом по правам человека было принято решение связанное с соответствующим вопросом о предоставлении такой возможности для граждан.

"Разные ситуации в жизни могут быть и надо дать право самому человеку решать, что делать", - добавил он.

Он отмечает, что причиной написания и принятия за основу этого законопроекта является предоставление возможности человеку изменить отчество на имя отчима или наоборот, на имя биологического отца при желании.

Как сообщали Україські Новини, 247 депутатов Рады проголосовали за основу законопроект о разрешении физическим лицам на собственное усмотрение сменять отчество.



Ранее СМИ сообщали, что украинцам разрешат менять отчество и называться по матери.