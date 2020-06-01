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01 июня 2020, понедельник, 20:03 14
Силовые структуры 2020-06-01T20:04:09+03:00
Українські Новини
Отстраненного из-за стрельбы в Броварах главу полиции Винницкой области повысили

Отстраненного из-за стрельбы в Броварах главу полиции Винницкой области повысили

Надежда Комендантова
Повышение, Нацполиция, Перестрелка в Броварах, Юрий Педос, Отстранение Педоса
Юрий Педос. Фото: Нацполиция
Юрий Педос. Фото: Нацполиция

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что отстраненный от исполнения должностных обязанностей начальника ГУ Нацполиции в Винницкой области Юрий Педос получил новую должность. Его назначили советником председателя Нацполиции.

Об этом он сказал журналистам, пишет РБК-Украина. 

"Генерал Педос назначен советником председателя Национальной полиции", - подчеркнул Клименко.

Глава НПУ сообщил, что Педос будет отвечать за ведение института дознания на территории Западно-Центрального округа. Кроме того, по его словам, в отношении остальных работников областной полиции продолжается служебное расследование.

"Служебное расследование продолжается, роль каждого будет оценена, и мы эту информацию тоже представим", - сказал Клименко.

Как сообщали Українськi Новини, глава Национальной полиции Игорь Клименко назначил начальником Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Ивана Ищенко вместо Юрия Педоса, который был отстранен от должности после перестрелки в Броварах Киевской области, в которой также принимали участие жители Винницы. Так, в столкновениях между перевозчиками в Броварах участвовали около 100 человек. На сегодня уже 20 подозреваемых арестовали без права на залог.

Ранее, в 2019 году бывший глава Нацполиции Сергей Князев отстранил Педоса и уволил его заместителя Сергея Сокиряна из-за убийства полицейскими активиста "Гражданской позиции" Александра Комарницкого.

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