Новый налог "культурный сбор" и ограничение на выезд в Беларусь

Карантин не прошел зря для "Слуг народа". Оказывается, 60 дней соратники Зеленского упорно работали над новым налогом для украинцев. О нем объявила депутат СН Евгения Кравчук.

Чтобы помочь культуре теперь им нужен новый налог - "культурный сбор". Видимо, 8 млрд грн в бюджете Минкульта депутатам показалось мало и они решили после карантина "подоить" граждан еще. Если так пойдет дальше, то к осени можно ожидать налог для нужд медицины, школ или детей. А там и "налог на дождь" не за горами. К концу дня депутат Кравчук испугалась своей инициативы и забрала свои слова обратно. Но осадочек-то остался.

В 2014 после аннексии Крыма и начала войны правительство Яценюка ввело в Украине новый налог - 1,5% военный сбор с доходов физлиц. Он был призван помочь армии. Но на деле оказалось, что к войне военный сбор не имеет никакого отношения. Уже 6 лет военный сбор зачисляют в общий фонд госбюджета просто как дополнительный налог "на войну".

Кабмин сегодня запретил украинцам ездить в Беларусь по внутренним паспортам. С 1 сентября для поездки в соседнюю страну будет нужен загранпаспорт, оформить который стоит минимум 600 грн. Почему нельзя как раньше, у Шмыгаля объяснили очень странно. Мол, внутренние паспорта часто подделывают. При чем здесь поездки в Беларусь? Решение Шмыгаля противоречит здравому смыслу – все приличные страны борются за то, чтоб их граждан пускали в любую страну по внутреннему паспорту. Составляют индекс паспорта.

И лишь Украина поступает наоборот - усложняет жизнь своим гражданам новыми ограничениями для выезда за границу. Прям как в СССР(

У Зеленского сегодня праздник, а у Коломойского – печаль. Рада проголосовала "антиколомойский закон", который не позволит олигарху претендовать на компенсацию за отобранный у него при Порошенко Приватбанк, даже если такое решение примет суд. Этот закон должен привести к получению Украиной нового кредита МВФ. Если фонд не выкатит новых условий.

Забавно, что голосов своей фракции Зеленскому оказалось недостаточно. Президент был вынужден лично приехать в Раду – убеждать депутатов. В итоге в парламенте образовалась неестественная коалиция из Слуг народа, депутатов Порошенко и Вакарчука. Она ситуативная только на первый взгляд. Таким большинством парламент уже голосовал другое требование МВФ – открытие рынка сельхозземли со следующего лета.

Зеленский играет в Путина. Банковая решила проверить общественное мнение на предмет второго срока Зе. Хотя он сам на выборах обещал, что идет лишь на один срок. Первый замглавы офисе Зе сделал тонкий намек на 2 срок Зе и теперь смотрит на реакцию. Завистники из фейсбука ему сразу злорадно ответили – Зе президенту б до конца первого срока продержаться.

Цены на такси в Киеве взлетели до небес на второй день карантина. Работать людям разрешили, а транспорт не пустили. Вот и приходится вместо 8 грн тратить как минимум пару сотен на поездку до работы.

Сети такси не могут перевезти всех желающих и поднимают цены, чтобы сбалансировать спрос и предложение. Второй день город стоит в пробках. Ошибку в последовательности выхода из карантина заметил даже такой недалекий мэр как Кличко. Он тут же потребовал у Шмыгаля открыть метро. Но не немедленно, а с 25 мая. Другой общественный транспорт он хочет запустить с 22 мая. Интересно, Кличко догадается отменить бесчеловечное правило "1 жетончик в 1 руки"?

Кабмин с перепугу разрешил таксистам ездить по полосе для общественного транспорта.

Под Кабмином сотни перевозчиков требуют разрешить возить пассажиров. Согнали автобусы со всей Украины. Забили ими половину Крещатика. Посмотрите фото, если вы давно не были в центре.

После карантина стоимость летнего отпуска может вырасти независимо от турфирм. Почитайте что происходит на туристическом рынке.

В четверг обещают дождь. Последний на этой неделе. Потом будет по-весеннему тепло.

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