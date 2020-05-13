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13 мая 2020, среда, 15:14 22
Кабмин 2020-05-13T15:29:08+03:00
Українські Новини
С сентября украинцы смогут ездить в Беларусь только по загранпаспортам

С сентября украинцы смогут ездить в Беларусь только по загранпаспортам

Елена Новикова
Беларусь, Загранпаспорт, Выезд за границу, Паспорт гражданина Украины, Пересечение границы, Въезд в Беларусь
Загранпаспорт. Фото: mandruy.com
Загранпаспорт. Фото: mandruy.com

Кабинет Министров запретил въезжать с 1 сентября текущего года в Беларусь по паспорту гражданина Украины, который появился в приложении "Дія".

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.

Так, украинцы должны будут въезжать на территорию Беларуси по паспортам для выезда за границу.

Согласно пояснительной записке, данное решение должно ускорить прохождение пунктов пропуска на границе и уменьшить количество случаев подделки паспорта гражданина Украины.

Также это должно усилить национальную безопасность.

Отмечается, что граждане Украины могут выехать из Беларуси по паспорту гражданина Украины, но поездки из Украины в Беларусь должны осуществляться по загранпаспорту.

Как сообщали Українськi Новини, с марта 2020 года украинцы могут пересекать границу с Россией только по заграничным паспортам.

Также 17 апреля Кабинет Министров разрешил использовать электронные паспорта для выезда за границу и ID-карты в приложении "Дія" с 1 июня в качестве эксперимента до 2022 года.

Ранее Кабинет Министров внес изменения в правила въезда подростков в ОРДЛО.

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