За "антиколомойский" закон проголосовала новая коалиция в Раде из сторонников Зеленского, Порошенко и Вакарчука

За "антиколомойский" закон проголосовала новая коалиция в Раде из сторонников Зеленского, Порошенко и Вакарчук

Сегодня, 13 мая, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла "антиколомойский" банковский закон, на принятии которого настаивал Международный валютный фонд (МВФ). А именно парламент данным законом запретил возвращать неплатежеспособные банки бывшим собственникам.

За принятие в целом законопроекта №2571-д проголосовали 270 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Уточним, что данный закон был принят благодаря усилиям ситуативной коалиции из числа 270 проголосовавших народных депутатов. А именно 200 нардепов - от фракции "Слуга народа", 23 - от "Европейской солидарности", 18 - от "Голоса", 16 - от депутатской группы "За майбутнє", 10 - внефракционных, 3 - от депгруппы "Довіра".

Против проголосовали 29 депутатов фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", 13 депутатов "Всеукраинского объединения "Батьківщина", 5 - "Слуги народа", 2 - "За будущее", 2 - внефракционных. Также 15 депутатов "Слуги народа" воздержались, 11 - не голосовали.

Закон устанавливает, что в случае признания банка неплатежеспособным его собственники имеют право требовать через суд только возмещение, для расчета которого будут привлекаться международные аудиторы, которых будет выбирать суд.

Подсчитанный аудитором объем капитала (если он есть), владелец может получить обратно в денежной форме. Также он может претендовать на компенсацию упущенной выгоды и морального ущерба.

Помимо этого, закон наделяет Национальный банк Украины дополнительными полномочиями. В частности, НБУ сможет требовать изменения состава совета или правления банка, если он считает их неэффективными, а также обязать банк определять связанных лиц до совершения операций с ними.

Напомним, 31 марта подобная ситуативная коалиция из числа народных депутатов от фракций "Слуга народа", "Евросолидарность" и "Голос" проголосовала за открытие рынка земли.

Как сообщали Українські Новини, принятие земельной реформы и запрет возвращать неплатежеспособные банки бывшим владельцам являются условием для старта новой программы сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом.

Ранее Зеленский приехал в Раду, где рассматривают законопроект о банках во 2-м чтении.