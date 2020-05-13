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13 мая 2020, среда, 14:05 15
Общество 2020-05-13T14:06:57+03:00
Українські Новини
Фото дня: Крещатик заполонили автобусы, перевозчики требуют снять карантинные ограничения

Фото дня: Крещатик заполонили автобусы, перевозчики требуют снять карантинные ограничения

Валерия Драгомирова
Кабмин, Митинг, Крещатик, Протест, Перевозчики
Автобусы на Крещатике
Автобусы на Крещатике

В среду, 13 мая, под Кабинетом Министров перевозчики требуют разрешить пассажирские перевозки, а вдоль Крещатика припаркованы более 40 автобусов. Об этом сообщают Українські Новини.


Перевозчики требуют снять карантинные ограничения на работу и провоз пассажиров.

Они считают, что условия карантина нечестные и, пока некоторые вынуждены сидеть дома и нести убытки, много заведений и предпринимателей работают нелегально.

"Ресторан "Велюр" Николая Тищенко работает, парламентарии все работают, а перевозчики должны сидеть дома. Мы требуем разрешить работать как внутренним перевозчикам, так и международным. Я на карантине уже все фильмы пересмотрел. Нужно работать и поднимать экономику. Надеемся, что правительство нас услышит. Мы готовы начинать работать уже сегодня", - рассказал "Стране" Павел Кулик, начальник автоколоны в автобусном автопарке.

Кроме того, перевозчики хотят, чтобы им компенсировали налоги, которые они заплатили в период карантина. 

Людям нужен транспортПлакат "Людям нужен транспорт"

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Нам нужна работаПлакат "Нам нужна работа"

Восстановите пассажирские перевозкиПлакат "Восстановите пассажирские перевозки"


Как сообщали Українськi Новини, Министерство инфраструктуры подготовило предложения по поэтапному возобновлению пассажирских перевозок после 22 мая.

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