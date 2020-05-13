Фото дня: Крещатик заполонили автобусы, перевозчики требуют снять карантинные ограничения

В среду, 13 мая, под Кабинетом Министров перевозчики требуют разрешить пассажирские перевозки, а вдоль Крещатика припаркованы более 40 автобусов. Об этом сообщают Українські Новини.Перевозчики требуют снять карантинные ограничения на работу и провоз пассажиров.Они считают, что условия карантина нечестные и, пока некоторые вынуждены сидеть дома и нести убытки, много заведений и предпринимателей работают нелегально. "Ресторан "Велюр" Николая Тищенко работает, парламентарии все работают, а перевозчики должны сидеть дома. Мы требуем разрешить работать как внутренним перевозчикам, так и международным. Я на карантине уже все фильмы пересмотрел. Нужно работать и поднимать экономику. Надеемся, что правительство нас услышит. Мы готовы начинать работать уже сегодня", - рассказал "Стране" Павел Кулик, начальник автоколоны в автобусном автопарке.Кроме того, перевозчики хотят, чтобы им компенсировали налоги, которые они заплатили в период карантина. Плакат "Людям нужен транспорт" Автобусы на Крещатике МАУ и SkyUp летают, а автобусы не ездят Плакат "Нам нужна работа" Плакат "Восстановите пассажирские перевозки" Как сообщали Українськi Новини, Министерство инфраструктуры подготовило предложения по поэтапному возобновлению пассажирских перевозок после 22 мая.