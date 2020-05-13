Рада запретила возвращать неплатежеспособные банки бывшим собственникам

Верховная Рада на внеочередном заседании запретила возвращать неплатежеспособные банки бывшим собственникам.

За принятие в целом законопроекта №2571-д проголосовали 270 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Кабмин 12 декабря 2019 зарегистрировал в Раде законопроект №2571.

Затем был зарегистрирован ряд альтернативных документов.

Депутат Ярослав Железняк 30 марта сообщил, что профильным комитетом парламента был поддержан законопроект №2571-д, но в редакции правительства.

Законопроект устанавливает, что в случае признания банка неплатежеспособным его собственники имеют право требовать через суд только возмещения, для расчета которого будут привлекаться международные аудиторы, которых будет выбирать суд.

Подсчитанный аудитором объем капитала (если он есть), владелец может получить обратно в денежной форме.

Также он может претендовать на компенсацию упущенной выгоды и морального ущерба.

Помимо этого, законопроект наделяет Нацбанк дополнительными полномочиями.

В частности, НБУ сможет требовать изменения состава совета или правления банка, если он считает их неэффективными, а также обязать банк определять связанных лиц до совершения операций с ними.



(Новость дополнена результатами голосования по фракциям)



При этом из 270 проголосовавших за закон депутатов 200 - от фракции "Слуга народа", 23 - от "Европейской солидарности", 18 - от "Голоса", 16 - от депутатской группы "За будущее", 10 - от внефракционных, 3 - от депгруппы "Довіра".



Против проголосовали 29 депутатов фракции "Оппозиционная платформа - За життя", 13 депутатов "Всеукраинского объединения "Батьківщина", 5 - "Слуги народа", 2 - "За будущее", 2 - внефракционных.



Также 15 депутатов "Слуги народа" воздержались, 11 - не голосовали.

Как сообщали Українські Новини, принятие земельной реформы и запрет возвращать неплатежеспособные банки бывшим владельцам являются условием для старта новой программы сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом.

Ранее Зеленский приехал в Раду, где рассматривают законопроект о банках во 2-м чтении.