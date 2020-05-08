Основатель туристического клуба Денис Лисовой: мне ежедневно пишут: "Ну что, когда едем? Мы уже готовы"

По последним прогнозам, надеяться на полноценный запуск международного авиасообщения этим летом рано. При этом границы многих стран для посещения туристов остаются еще закрытыми на неопределенный период.

В таких условиях туристические компании начинают усиливать направление по организации отдыха в Украине, надеясь, что уставшие от четырех стен украинцы захотят отправиться в небольшое путешествие хотя бы в пределах страны.

Ожидает отмены карантина и клуб активного отдыха "Белая ворона". Он был основан в 2013 году и в основном специализируется на путешествиях по Украине. В арсенале клуба походы в горы, кемпинги, выезды с палатками, байдарочные сплавы, а также организация лыжного отдыха на Драгобрате и в Буковеле. Українські Новини поинтересовались у основателя клуба Дениса Лисового, насколько карантин ударил по бизнесу, как настроены туристы и каким будет сезон 2020.

Сколько туристов в год в среднем вы обслуживаете? Сколько было в прошлом году?

Примерно 500-600 человек участвует в наших поездках. Где-то столько же было и в прошлом году.

Вы уже выходили на прибыль?

Да, конечно. Можно считать, что с 2017 года получаем.

По какому принципу вы подбираете маршруты?

Выбираю место, которое нравится, приезжаю с командой на разведку, и уже смотрю, какое оно на самом деле и стоит ли туда людей везти. Маршруты со временем какие-то отбрасываются, какие-то дорабатываются. Есть понимание предпочтений любителей активного отдыха, что они поедут в Карпаты или палатками на море, и не в Железный Порт, а в какое-то классное тихое место, где будет спокойно и природа.

Если у вас компания друзей-товарищей попросит организовать поход, например, на гору Хомяк, то вы сделаете? По запросам работаете?

Таких запросов и нет. Иногда случаются корпоративные заказы, мы делали сплавы на байдарках для некоторых компаний. Но дело в том, что начиная с мая до середины сентября у нас все распланировано и нет времени для организации походов отдельных групп. Тем более, часто фирмы имеют определенные критерии и обращаются слишком поздно, когда уже все проводники заняты или билетов на поезд нет. Редкость, чтобы какая-то компания обращалась к нам по поводу похода, потому что даже в пределах одной семьи бывают разные запросы - кто-то хочет в домике отдохнуть в горах, а кто-то по ним лазить. К нам присоединяются люди, у которых есть много друзей и знакомых, но нет таких, с кем можно было бы пойти с палатками. У меня самого когда-то была такая проблема, поэтому я и выбрал сегодняшний образ жизни.

Вы сотрудничаете с перевозчиками или другими поставщиками дополнительных услуг?

Сотрудничаем, поскольку, например, когда мы едем в Карпаты и поход начинается в 100 км от Франковска, мы нанимаем спринтер или автобус. Так же в Киеве, когда организуем сплавы, берем транспорт к старту маршрута. На самом деле работаем с транспортом во всех путешествиях. С гостиницами летом не работаем, разве что с некоторыми кемпингами, зимой - да, но бронируем с лета обычно.

Вот вы общаетесь с гостиничным бизнесом, как они настроены на возобновление своей деятельности? Может, кто-то из малых, усадеб там, уже открывается?

На Драгобрате и в Буковеле закончили сезон раньше из-за карантина, он должен был длиться где-то до середины апреля. По маленьким, по усадьбам, не знаю, честно говоря, кто принимает, кто нет. Но мы, например, должны были ехать на майские в кемпинг и договаривались с местными о рафтинге, так они сейчас не работают и не могут работать. Так же и мы не можем, есть запрет.

Сколько туров пришлось отменить после начала карантина и сколько туристов должны были с вами поехать?

Сейчас мы отменили туры на майские праздники, у нас было 5 групп. Это было бы около 100 человек. Еще у нас должны быть поездки в середине мая, 23-25 ​​должны были ехать в Карпаты и тоже наверное не поедем, потому что карантин до 22, а "Укрзализныця" вообще не понятно, когда будет работать. Пока до конца мая, я так понимаю, мы работать не станем. А в июне у нас уже новые путешествия, программа расписана на весь сезон, поэтому дальше мы работаем по плану и будем стараться добавлять отмененные направления по возможности в свободные даты, или уже в сентябре. Опять же все зависит от того, когда отменят карантин и заработает железная дорога, потому что на дальние дистанции удобнее всего добираться поездом, а не автобусами.

То есть вы не рассматриваете возможности, если "Укрзализныця" в течение месяца не запустится, пользоваться автобусными перевозчиками?

Будем смотреть по ситуации. Автобусные перевозки удобны для кемпингового отдыха и байдарочных туров. Если это поход в горы, то вариант "ночь ехать, а утром начинать поход" - не вариант, потому что все будут уставшие.

Я правильно поняла, что у вас был перерыв до мая?

Да, мы после 8 марта закончили Буковель, а следующие путешествия должны были быть на майские. Есть определенная сезонность: пик в летний сезон, осенью 2-3 месяца перерыва и так же весной эти 1,5 месяца. Обычно в это время мы занимаемся разведкой новых маршрутов.

Вам еще рано говорить о каких-то значительных убытках от невозможности провести эти майские туры?

Нет, майские ударили, убытки есть, потому что майские праздники в туризме - это открытие сезона. Люди зимой не ходят с палатками, они соскучились по такому отдыху, поэтому на майские туристы идут в походы больше, чем на День Независимости. Поэтому эти отмененные 5 поездок - это существенно, этого уже не заработаешь в этом году.

Потеря от майских - какой это процент от заработанного за год?

Сложно сказать, возможно, где-то 10-15%.

Как сейчас настроены люди, которые планировали с вами путешествовать - они соглашаются переносить даты или просят вернуть деньги?

Большинство перенесли заплаченные средства на будущие путешествия - это где-то 80%. Если человек был записан на байдарки, то эти деньги остались, а он уже выберет тот тур, который будет дальше по графику. Другие попросили вернуть средства из-за тех или иных обстоятельств.

И таким клиентам у вас была возможность вернуть всю сумму сразу?

Да, все вернули. Если бы все сказали возвращать средства, то это была бы проблема, потому что определенные организационные расходы уже были понесены. То есть мы бы вернули деньги, но уже из своих собственных, надеясь отработать их в июне-июле.

По вашему мнению, как изменится спрос после отмены карантина?

После отмены будет значительный спрос, потому что все устали от карантина, засиделись дома. Мне уже ежедневно пишут: "Ну что, когда куда едем. Мы уже готовы". С каждым днем ​​все больше людей начинает писать, но мы пока ничего обещать не можем. В целом спрос по Украине резко вырастет, потому что людям пришлось отменять весенний отдых, а зарубежный туризм запустится значительно позже украинского. Люди, не имея возможности ехать куда-то отдыхать, будут отдыхать здесь и открывать новые места. Так, в 2014-2015 годах, когда резко изменился курс доллара и люди не смогли позволить себе ехать за границу, когда отпал Крым, то очень развился туризм карпатский.

Если брать в целом, по вашим наблюдениям, какие направления отдыха в Украине будут актуальными этим летом?

Трудно прогнозировать. Если брать нас, то у нас узкое направление, хотя с 2014 года и оно развилось - и это видно по самым Карпатам, где значительно улучшилась инфраструктура, и на черноморском побережье много кемпингов создали. Украинский туризм однозначно будет развиваться, зеленый будет расти, мне кажется, люди будут больше настроены отдыхать на природе. Мест хватает, есть такие, куда никто не возит, или возят какие-то единичные фирмы или клубы. Просто в некоторые из этих мест затруднен трансфер и недостаточно развита инфраструктура. Я вижу, что те клубы, которые занимались зарубежными турами, начинают придумывать 2-дневные мини-походы по уникальным интересным местам. Но я уверен, что даже без этого кризиса эти направления все равно появились бы, но через год-полтора.

Как изменятся условия проведения походов, учитывая эпидемиологическую ситуацию?

Зависит от тех условий, которые будут выдвигаться к проведению тех или иных мероприятий. Возможно, это будет ограничение по количеству, возможно, по времени. Если надо будет носить маски, то будут маски.

А по стоимости? Настроены турклубы поднимать цены?

Нет, я не думаю. Существует много порядочных людей в туризме и такого, что "раз я в мае не заработал, то будем гнать цены", думаю, не будет. Повышение, которые могут быть, будут связаны с организационными затратами. Может еще быть, что тур рассчитан на 15-20 человек, но из-за ограничений группа уменьшится при тех же затратах и ​​для их компенсации стоимость будет повышаться.