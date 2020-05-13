У Зеленского хотят обложить граждан новым налогом – "культурным сбором"

Сегодня, 13 мая, во время внеочередного заседания Верховная Рада рассмотрит законопроект о поддержке креативной индустрии, которая оказалась в тяжелом положении из-за карантина. Об этом в видеообращении заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Так, она сообщила, что депутаты предусмотрели несколько шагов поддержки креативной индустрии.

"Мы планируем в целом несколько шагов поддержки креативных индустрий, где заняты около миллиона человек по Украине. И в государственных, и в частных структурах. Сегодня первый", — рассказала она.

Депутат пояснила, что первым шагом хотят уменьшить аренду, например, кинотеатров, которые в период карантина не могут открыться.

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Также, по словам Кравчук, "будет поддержка" теле- и радиокомпаний. А следующим шагом станет внедрение "единого культурного сбора".

Кого обяжут платить культурный сбор, на какие цели и куда он будет перечисляться депутат Кравчук не сообщила.

В 2014 после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе правительство Яценюка ввело в Украине новый налог - 1,5% военный сбор с доходов физлиц. Он был призван помочь армии. Но на деле оказалось, что к войне военный сбор имеет лишь косвенное отношение. Уже 6 лет военный сбор зачисляется в общий фонд госбюджета. Теперь у Зеленского придумали "культурный сбор".

Как сообщали Українські Новини, в городах Украины 12 мая началась масштабная акция в поддержку сферы креативных индустрий и зрелищных мероприятий, которая из-за карантина оказалась в бедственном положении.

Также финансирование Культурного фонда сократили на 42,5%, а Института книги – на 34%.