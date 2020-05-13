подписаться на рассылку
26.6 27
28.65 29.25
˟
13 мая 2020, среда, 13:33 3761
Верховная Рада и партии 2020-05-13T15:53:14+03:00
Українські Новини
У Зеленского хотят обложить граждан новым налогом – "культурным сбором"

У Зеленского хотят обложить граждан новым налогом – "культурным сбором"

Анна Рудык
Налоги, налогообложение, Кинотеатры, Культурный сбор

Сегодня, 13 мая, во время внеочередного заседания Верховная Рада рассмотрит законопроект о поддержке креативной индустрии, которая оказалась в тяжелом положении из-за карантина. Об этом в видеообращении заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Так, она сообщила, что депутаты предусмотрели несколько шагов поддержки креативной индустрии.

"Мы планируем в целом несколько шагов поддержки креативных индустрий, где заняты около миллиона человек по Украине. И в государственных, и в частных структурах. Сегодня первый", — рассказала она.

Депутат пояснила, что первым шагом хотят уменьшить аренду, например, кинотеатров, которые в период карантина не могут открыться.

Также, по словам Кравчук, "будет поддержка" теле- и радиокомпаний. А следующим шагом станет внедрение "единого культурного сбора".

Кого обяжут платить культурный сбор, на какие цели и куда он будет перечисляться депутат Кравчук не сообщила.

В 2014 после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе правительство Яценюка ввело в Украине новый налог - 1,5% военный сбор с доходов физлиц. Он был призван помочь армии. Но на деле оказалось, что к войне военный сбор имеет лишь косвенное отношение. Уже 6 лет военный сбор зачисляется в общий фонд госбюджета. Теперь у Зеленского придумали "культурный сбор".

Как сообщали Українські Новини, в городах Украины 12 мая началась масштабная акция в поддержку сферы креативных индустрий и зрелищных мероприятий, которая из-за карантина оказалась в бедственном положении.

Также финансирование Культурного фонда сократили на 42,5%, а Института книги – на 34%.

Больше новостей о: Налоги налогообложение Кинотеатры Культурный сбор

Таксистам разрешили ездить по полосе для автобусов и троллейбусов
Рада приняла "антиколомойский" банковский закон, который просил МВФ
Новости
Сотрудник УГО схватил за руку журналиста, снимавшего кортеж Зеленского 16:38
В Украине началась третья фаза клинических испытаний лекарства "Амизон" в противодействие COVID-19, - "Фармак" 16:34
Временный глава Офиса финансового контроля Геннадий Плис может провалить испытательный срок, — СМИ 16:32
Степанов считает, что в 2021 году на медицину нужно тратить 6% от ВВП 16:25
Должностные лица МВД и Госмиграции подозревают к утечке персональных данных в Telegram-канал 16:21
больше новостей
Доллар по 30 - оптимистичный сценарий, - экономист 05:50
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения 16:01 Инфографика
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
Меткомбинаты Пинчука и Миттала снова не захотели купить подешевевшую электроэнергию "Энергоатома", – СМИ 18:34
Бензин на украинских АЗС продолжает дешеветь, с начала года цены обвалились почти на 20%, - АМКУ 20:58
больше новостей
Буславец считает, что "зеленая" энергетика дестабилизирует энергосистему Украины 22:26
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения 16:01 Инфографика
Средневзвешенную стоимость электроэнергии "Энергоатома" нужно повысить на 58%, - Буславец 20:38
Парки и скверы закрывали ради психологического эффекта, — замминистра здравоохранения 16:53
больше новостей
У Зеленского хотят обложить граждан новым налогом – "культурным сбором"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok