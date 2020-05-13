Депутат "Слуги народа" пообещала ввести "культурный сбор", а потом открестилась от этой инициативы

Депутат Верховной Рады Евгения Кравчук ("Слуга народа") инициирует введение льготных ставок НДС в 0-7% для "креативных индустрий" (киноиндустрия, медиа, учреждения культуры).

Об этом она написала в социальной сети Facebook.

"Изучив соответствующую директиву ЕС и проведя ряд консультаций с правительством, мы решили уточнить некоторые нормы Налогового кодекса, чтобы применить к операциям креативных индустрий льготные ставки НДС 7% и 0%. Перечень этих операций уточняется", - отметила депутат.

Она написал этот пост в ответ на реакцию на свое видеообращение о сегодняшних законопроектах, которые находятся в повестке дня Верховной Рады.

Вначале она заявила о некоторых шагах по поддержке "креативных индустрий" – киноиндустрии, медиа, культурных учреждений.

"Мы планируем несколько шагов по поддержке креативных индустрий, где заняты около 1 млн человек по Украине и в государственных и в частных структурах. Сегодня Рада рассмотрит первый – он позволит уменьшить стоимость аренды, например кинотеатров. Также будет поддержка телевизионным и радиокомпаниям", - сказала Кравчук.

Следующим шагом в этом направлении, по ее словам, будет внедрение единого культурного сбора.

"А следующий наш шаг, очень важный – это внедрение единого культурного сбора", - сказала Кравчук.

В видео она не уточнила, каких размеров будет этот сбор, как он будет администрироваться и как распределяться.

Позднее Кравчук в Facebook, написала, что никаких дополнительных налогов сборов вводить не планируется, таким образом, фактически дезавуировав утреннее высказывание.

Пост депутата Верховной Рады Евгении Кравчук.ю Скриншот: Yevheniya Kravchuk

Как сообщали Українськi Новини, в повестку сегодняшнего заседания Рады включен законопроект №3377, который предоставляет ряд льгот туристической отрасли и "креативным индустриям" по уплате аренды и ряду налогов.

Помимо Кравчук среди его авторов числиться Александр Ткаченко, глава парламентского комитета по гуманитарной и информационной политике, который до депутатства возглавлял телеканал "1+1".

Ткаченко через компанию CINEMA LOVE LTD (Великобритания) контролирует 25% "Одесской киностудии", кроме того является совладельцем сети кинотеатров "Оскар".

Кроме того, в городах Украины 12 мая началась масштабная акция в поддержку сферы креативных индустрий и зрелищных мероприятий, которая из-за карантина оказалась в бедственном положении.

Также финансирование Культурного фонда сократили на 42,5%, а Института книги – на 34%.