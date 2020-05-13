Таксистам разрешили ездить по полосе для автобусов и троллейбусов

Пока цены на такси поползли вверх, Кабинет Министров разрешил таксистам двигаться по полосе, предназначенной для общественного транспорта.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

Так, водители такси теперь будут иметь право ездить по полосе, предназначенной для общественного транспорта.

Также им разрешено производить посадку и высадку пассажиров на полосе для общественного транспорта.

Как сообщали Українськi Новини, в среду, 13 мая, под Кабинетом Министров перевозчики требуют разрешить пассажирские перевозки, а вдоль Крещатика припаркованы более 40 автобусов.

В то же время, работу наземного общественного транспорта в обычном режиме в Киеве планируют восстановить после окончания карантина 22 мая.

Кроме того, с 12 мая дня в Киеве начали курсировать дополнительные маршруты.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров намерен продлить карантин после 22 мая.

Министерство инфраструктуры подготовило предложения по поэтапному возобновлению пассажирских перевозок после 22 мая.